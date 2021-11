In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt bei 191,2 (Vortag: 197,6), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 219,7 (257,8), in Frankenthal bei 203,1 (211,3) und in Speyer bei 159,6 (183,3). Die mit Einführung des neuen Warnstufensystems relevant gewordene Hospitalisierungsinzidenz im „Versorgungsgebiet Rheinpfalz“ liegt am Donnerstag beim Wert 4,7 (4,8). Dieser gibt für das Gebiet der Vorder- und Südpfalz die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Landesweit sind 5,93 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt (5,62). Für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis gilt damit auch weiterhin Warnstufe 1.

Corona-Fälle in Schule und Hort

Nach RHEINPFALZ-Informationen gibt es in einer vierten Klasse einer Ludwigshafener Grundschule mehrere Corona-Fälle, weshalb die ganze Klasse am Donnerstag in Quarantäne geschickt wurde. Um die Schule wieder besuchen zu können müssen die Schüler einen negativen PCR-Test vorlegen. Auch der Lehrer ist positiv getestet. Einen Corona-Fall hat es auch RHEINPFALZ-Informationen zufolge auch in einem Ludwigshafener Hort gegeben.