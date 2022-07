Die Heinrich-Pesch-Siedlung (HPS) soll Gestalt annehmen. Die Planer des Areals in der Frankenthaler Straße, auf dem auf etwa 90.000 Quadratmetern Wohnungen und auf weiteren 23.000 Gewerbeflächen entstehen sollen, haben im nächsten Entwicklungsschritt einen Investorenwettbewerb ausgerufen. Bewerbungen können ab sofort eingereicht werden. Die Konzeption für die Heinrich-Pesch-Siedlung sieht vor, Arbeiten, Wohnen, Bildung und ein soziales Miteinander in einem Quartier zu verzahnen, so die Vorstellung der planenden HPS-KG. Die Siedlung in direkter Nachbarschaft zum Heinrich-Pesch-Haus soll auf mehr als zehn Hektar bis zu 1500 Menschen eine Heimat bieten.

Jury erteilt Zuschlag

Die Wohnformen sollen von Stadt- über Reihen- bis hin zu Mehrfamilienhäusern reichen. Das Areal will die HPS-KG bis Ende des Jahres erschlossen haben. Für die bauliche Entwicklung des Wohn- und Gewerbebaus in vier Abschnitten wird nun ein Investorenwettbewerb durchgeführt. Grundlage ist unter anderem ein „Masterplan“ sowie der seit Dezember 2020 rechtskräftige Bebauungsplan. Die Grundstücke werden im Erbbaurecht vergeben. Die Investoren, die von einer Jury den Zuschlag erhalten, sollen in der Rolle eines „Asset-Halters“ die zu entwickelnden Gebäude für mindestens 25 Jahre vermieten. Der Investorenwettbewerb soll im vierten Quartal starten. Für Bewerbungen für den jeweils bevorzugten Bauabschnitt stellt die HPS-KG ein Exposé als Grundlage für das dann verbindliche Angebot. Interessenten können sich ab sofort bei der HPS-KG melden. Deren Geschäftsführer Ernst Merkel ist telefonisch unter 0621 877242-0 oder per E-Mail an info@heinrich-pesch-siedlung.de zu erreichen.