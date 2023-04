Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In seltener Einigkeit hat der Rheingönheimer Ortsbeirat am Donnerstagabend entschieden, wie es mit Blick auf die angedachte Bebauung des TV-Sportgeländes in der Dorfmitte weitergehen soll. Jetzt ist die Stadtverwaltung wieder am Zug.

Keine Einwohnerfragestunde, kein Bericht des Ortsvorstehers: Mit nur einem Thema hat sich der Ortsbeirat Rheingönheim in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Die sozialliberale Fraktion hatte