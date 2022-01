Für die Datenerhebung während des Zensus 2022 sucht die Stadt ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte, welche die Stichprobenerhebung in Ludwigshafen durchführen. Hintergrund: Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder in Deutschland machen alle zehn Jahre einen Zensus – auch bekannt als Volkszählung. Erfasst wird dabei, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie alt sie sind, wo sie wohnen und was sie arbeiten. Die Zahlen sollen eine Grundlage für Entscheidungen geben, etwa in der Wohnbaupolitik. Die Interviewer werden geschult, besuchen dann die in einer Stichprobe ausgewählten Bürger und erfassen die Daten mit einem (Online-)Fragebogen. Die Zensus-Erhebungsstelle in Ludwigshafen ist bei der Stadtverwaltung angesiedelt. Wer sich für eine Tätigkeit als ehrenamtlicher Interviewer interessiert, kann die Verwaltung unter Telefon 0621 504-4090 oder per E-Mail an zensus@ludwigshafen.de kontaktieren.