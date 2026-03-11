Im Gespräch mit Sybille Burmeister erklärt Stadtjugendpfarrer Florian Grieb, warum er Jugendliche früh einbinden und wie er Kirche sichtbarer machen will.

Herr Grieb, wie kamen Sie dazu, Pfarrer zu werden?

Meine erste persönliche Motivation wurde als Teilnehmer einer Kirchenfreizeit in Spanien geweckt, die Diakon Johannes Sinn organisiert hat. Im nächsten Jahr hat er mich dann gefragt, ob ich dazu Lust hätte, bei der Ferienspielaktion mitzumachen. Das ist eine Woche Kinderbetreuung mit biblischem Theater sowie Kleingruppen und Workshops in den Sommerferien. Das hat mir viel Spaß gemacht, und dann bin ich irgendwie dabeigeblieben. Zwischendurch habe ich eine Kindergruppe mit betreut und Jugendgottesdienste mit vorbereitet. So bin ich in die Jugendarbeit reingekommen. Dann kam ich über verschiedene Ausschüsse nach Ludwigshafen in die nächste Ebene: zur evangelischen Jugend. Irgendwann hat sich die Arbeit von Altrip nach Ludwigshafen verlagert. Nach dem Abitur habe ich ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich gefraht habe: Warum nicht Theologie studieren und irgendwann einmal das Gleiche machen?

Sie waren hier schon aktiv: Ist es für Sie so etwas wie eine Heimkehr?

Teilweise ja und teilweise auch nicht. Es liegen ja schon einige Jahre dazwischen. Da hat sich vieles verändert, aber es ist auch vieles gleich. Die ganzen Räume und teilweise auch die Menschen sind mir noch vertraut. Ich glaube, wenn die Stelle vor ein paar Jahren frei geworden worden wäre, hätte ich mich nicht darauf beworben. Wenn einige, mit denen ich früher als Ehrenamtlicher zusammengearbeitet habe, noch hier wären, könnte es schon ein bisschen komisch sein, wenn ein ehemaliger Ehrenamtlicher auf einmal der Vorgesetzte ist. Das hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich denke: Irgendwie fühlt es sich schön an, jetzt kriege ich Geld dafür. Aber es ist auch mehr Verantwortung. Nach der Arbeit gibt es oft noch etwas nach- und vorzubereiten, da gehört jetzt eben schon ein bisschen mehr dazu.

Am Altar: der neue Stadtjugendpfarrer Florian Grieb (links) und der evangelische Dekan Paul Metzger. Foto: Sybille Burmeister

Was haben Sie sich programmatisch vorgenommen?

Jugendliche für Kirche zu begeistern. Nach Corona ist in vielen Bereichen – auch bei uns – ganz viel weggebrochen. Jugendarbeit ist immer auch eine Phase. Ich kenne das noch von mir damals: Wir waren eine Gruppe von recht vielen Jugendlichen und waren hier wirklich sehr aktiv. Dann sind nach und nach alle zum Studium weggegangen, haben angefangen zu arbeiten und Kinder bekommen. Dann hat sich das so ein bisschen aufgelöst. Die Schwierigkeit ist immer, in eine bestehende Gruppe immer wieder Neue zu integrieren, damit eine Kontinuität da ist.

Welche Altersgruppe fehlt Ihnen?

Die Jüngeren, also kurz nach der Konfirmation. Wir werden im März einen neuen Vorstand wählen. Ich hoffe, dass einige weitermachen, die schon lange dabei sind und wissen, wie alles läuft. Es braucht aber auch die Jüngeren. Deshalb versuche ich, mehr in die Arbeit mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden einzusteigen. Um nicht nach der Konfirmation erst zu sagen: „Hallo, die evangelische Jugend: Uns gibt es.“ Dann ist es zu spät, dann sind die erst mal weg.

Symbol der Evangelischen Jugendkirche Ludwigshafen: Florian Grieb mit dem Kugelkreuz. Foto: Sybille Burmeister

Also ist es ein Problem, dass die evangelische Jugendkirche nicht bekannt genug ist?

Neben Sportverein, Musikunterricht, Freiwilliger Feuerwehr und was es sonst alles gibt sind wir nun mal ein Anbieter von vielen. Je nachdem, welchen Kontakt die Jugendlichen in ihrer Konfi-Zeit mit Kirche hatten, entscheidet sich, ob sie dabeibleiben möchten oder nicht. Wenn der Kontakt gut war und sie merken, da kommt noch was, dann ist es oft so, dass sich gerade bei Freizeiten ein paar Jugendliche finden, die dann zusammen auch bleiben.

Was ist das Alleinstellungsmerkmal der evangelischen Jugend? Was bieten Sie, was andere nicht haben?

Wir sind ein christlicher Jugendverband. Das heißt: Bei uns gehört das Spirituelle dazu. Wenn wir beispielsweise auf Konfi-Freizeit fahren, dann ist klar, dass es eine Abendandacht gibt und wir sonntags zusammen einen Gottesdienst feiern, den die Jugendlichen vorbereiten. Ich glaube, das ist etwas, was uns von anderen Angeboten unterscheidet.

Schreibtischarbeit gehört dazu: Florian Grieb ist mit viel organisatorischer Arbeit betraut. Foto: Sybille Burmeister

Die Katholiken haben ja vom achtjährigen Erstkommunikanten bis zum Oberministranten so eine Art durchgehende Betreuung. Das fehlt bei der protestantischen Kirche, oder?

Es kommt ganz darauf an, wie sich der Kontakt zur Kirche entwickelt. Bin ich als Kind zum Beispiel in einem christlichen Kindergarten oder nicht? Dann gibt es da schon Kontaktpunkte mit der Kirche. Dann ist in der Schule die Frage: Gehe ich in den Religionsunterricht oder nicht? Sonst ist der erste Kontakt schon die Konfirmation, und da kommen wir ins Spiel. Viele, die konfirmiert sind, haben dann erst mal keinen Kontakt mehr, bis sie irgendwann vielleicht heiraten oder Kinder kriegen. Wenn es dann um die Frage geht: taufen lassen oder nicht taufen?

Es gab zum Artikel über Ihre Amtseinführung in der RHEINPFALZ einen Leserbrief, in dem es sinngemäß hieß, dass nicht die Schafe die Richtung vorgeben sollten, sondern der Pfarrer, der vor allem auch das Evangelium verkünden sollte.

Das sehe ich ganz anders. Es ist auch mein Ansatz in der Jugendarbeit zu sagen, die Jugendlichen geben vor, was sie hier machen möchten. Und wie hier Kirche und christliche Gemeinschaft gelebt werden sollen. Natürlich ist es schon meine Aufgabe, als Pfarrperson zu gucken, wenn wir Gottesdienste vorbereiten, dass es irgendwie passt und in eine Richtung geht, die ich als evangelischer Pfarrer vertreten kann. Aber die Themen und die Fragen würde ich die Jugendlichen vorgeben lassen. Das ist auch mein Ansatz, hier einen Raum zu eröffnen: nicht nur örtlich mit der Jugendkirche, sondern mit meiner Haltung. Zu sagen, hier können Jugendliche und junge Erwachsene Kirche so gestalten, wie sie möchten – mit ihren Fragen, Themen und Einstellungen. So verstehe ich Jugendarbeit. Und nicht so, dass ich vorgebe, was hier passieren soll. Ich finde schon, dass die Schafe bestimmen sollten, wo es hingeht.

Zwischen einem historischen Schild zur Anti-Atom-Bewegung und der Mutmach-Karte an seiner Tür: Stadtjugendpfarrer Florian Grieb. Foto: Sybille Burmeister

Ziehen die Angebote in sozialen Netzwerken die Aufmerksamkeit von Jugendlichen ab?

Ich nehme das schon wahr. Wir waren jetzt gerade auf Konfi-Freizeit. Sobald das Programm aufhört oder Pause ist, holen fast alle Jugendlichen ihr Handy raus. Es gibt aber auch ein paar, die dann nach einem Ball fragen und Fußball spielen gehen wollen. Das ist ganz schön zu sehen. Und ja, es ist vielleicht auch eine Konkurrenz. Wir müssten da viel aktiver sein. Ich finde, die Evangelische Jugend der Pfalz macht das ganz gut, weil sie mit Themen und Kampagnen Schwerpunkte setzt und sich auch mal politisch äußert. „Social Media“ gehört heute natürlich zur Lebenswelt der Jugendlichen, da können wir nicht einfach sagen, das finden wir blöd.

Wie viele Menschen gehören bei Ihnen zum harten Kern?

Einen harten Kern zu benennen, ist im Moment schwierig. Es gibt eine Handvoll Leute, die immer dabei sind. Und dann gibt es für einzelne Aktionen viele Ehrenamtliche, die eher punktuell dabei sind – bei den Bastelsamstagen oder den Ferienangeboten zum Beispiel. Bei unseren beiden großen Projekten, dem Konfi-Camp und der Kindervesperkirche, sind dann schon mal 50 oder mehr Ehrenamtliche involviert.

Können Sie das, was Sie machen wollen, überhaupt alles finanzieren?

Wir bekommen Geld von der Landeskirche und vom Kirchenbezirk für unsere Arbeit – Mittel, die wir direkt in unsere Arbeit stecken können, weil wir uns nicht um das Gebäude kümmern müssen, denn das gehört dem Kirchenbezirk. Das ist schon gut. Und wir bekommen Zuschüsse vom Land und vom Kreis für die Jugendarbeit und werden punktuell von größeren und kleineren Sponsoren unterstützt.

Zur Person