Freundliche Übernahme: Mit seinem TakeOver -Ensemble arrangiert Miki Kekenj Pop-Songs im klassischen Gewand – und holt sich den Original-Interpreten gleich mit ins Boot. Gerade ist er mit der Schweizer Popsängerin Stefanie Heinzmann unterwegs. Die beiden kommen auch nach Ludwigshafen zur BASF. Mit Benjamin Fiege sprachen sie über das Projekt, die laufende Tour und Zukunftspläne.

Frau Heinzmann, Sie haben mal gesagt, in Ihrem Schweizer Heimatdorf hat es im Februar maximal eine Minute Sonne, in der dann auch gleich alle mit einem Glas Wein nach draußen rennen. Hat dieses Festival denn in diesem Jahr schon stattgefunden?

Heinzmann