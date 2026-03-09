Thorsten Havener kommt ins Capitol nach Mannheim. Stefan Otto hat mit ihm darüber gesprochen, wie es ist, die Gedanken des Gegenübers zu lesen.

Können Sie meine Gedanken lesen?

(lacht) Sie meinen, übers Telefon? Nein! Es ist besser, wenn wir einfach nur miteinander sprechen.

Was sind denn die Voraussetzungen, damit Sie Gedanken lesen können? Müsste ich Ihnen von Angesicht gegenüberstehen?

In meinem Abendprogramm lese ich keine beliebigen Gedanken, sondern immer konkrete. Jemand denkt klar und bewusst an eine bestimmte Person, an einen Ort oder an ein Versteck im Raum. Wir definieren die Spielregeln – und innerhalb dieser Regeln löse ich die Aufgabe. Es ist kein „Ich weiß alles“, sondern ein präzises Zusammenspiel aus Fokus, Wahrnehmung, Psychologie – und Illusion.

Klappt das immer oder gibt es auch den Fall, dass sich Ihr Gegenüber gedanklich sperrt?

Wenn jemand sich komplett verschließt, funktioniert es nicht. Gedankenlesen ist kein Kampf. Es lebt von Aufmerksamkeit und Bereitschaft. Wobei ich sagen muss: Wer sich innerlich komplett verweigert, hat in der Regel ohnehin keinen besonders unterhaltsamen Abend.

Worauf sollte man sich einstellen, wenn man Ihr neues Programm „Alles Kopfsache?“ besucht?

Auf einen Abend voller Faszination – und vor allem voller guter Laune. Ich zeige meinem Publikum, wie unsere Entscheidungen entstehen, wo wir beeinflusst werden und an welchen Stellen wir uns selbst täuschen. Und vor allem: was wir konkret tun können, um klarer zu denken. Wie kann ich meine Gedanken so nutzen, dass ich innerlich freier werde? Wie erkenne ich Manipulation? Wie bleibe ich bei mir, wenn andere versuchen, meine Wahrnehmung zu steuern? Diese großen Fragen übersetzen wir in Experimente und Aufgaben mit dem Publikum. Es wird gelacht, gestaunt – und plötzlich versteht man sich selbst ein Stück besser.

Wie groß ist da der Anteil an Unterhaltung und wie groß der an Psychologie?

100 Prozent Unterhaltung – und sehr viel Psychologie, die in dieser Unterhaltung steckt.

Kann man etwas lernen?

Unbedingt. Das ist mein Anspruch – auf der Bühne genauso wie in meinen Büchern oder in meinen Tagesseminaren. Ich möchte komplexe psychologische Themen so vermitteln, dass sie verständlich und direkt anwendbar sind. Wer möchte, kann an diesem Abend einfach staunen. Wer genauer hinsieht, nimmt Werkzeuge mit nach Hause. In meinen Seminaren arbeiten wir dann noch konkreter an diesen Mechanismen: Wahrnehmung schärfen, Denkfehler erkennen, klar kommunizieren, souverän auftreten. Der Abend ist Inspiration – das Seminar ist Vertiefung.

Kann jeder von Ihnen lernen oder setzt das nicht eine gewisse Offenheit, gewisse Erfahrungen oder eine gute Menschenkenntnis voraus?

Ich vergleiche das gerne mit einem Pianisten. Wenn Sie Lang Lang fragen würden, ob jeder Klavier spielen lernen kann, würde er vermutlich sagen: Natürlich. Aber wenn man auf seinem Niveau spielen möchte, braucht es Übung und Hingabe. Wir denken und kommunizieren ohnehin jeden Tag. Die Frage ist nur, ob wir es bewusst tun. Es gibt Stellschrauben, an denen man falsch abbiegen kann – oder eben nicht. Man kann überzeugend wirken oder unsicher. Klar oder widersprüchlich. Authentisch oder aufgesetzt. Diese Stellschrauben zeige ich.

Es gehört wohl auch ein gewisses Talent dazu. Wann und wie haben Sie selbst entdeckt, dass Sie dieses Talent offenbar besitzen?

Mit 13 hatte ich meinen ersten öffentlichen Auftritt als Zauberkünstler. Ein Tuch verschwand, Ringe wurden verkettet – klassische Magie. Aber für mich war es mehr als das. Es war der Moment, in dem ich gespürt habe: Ich stehe gerne vor Menschen. Und ich liebe diesen Augenblick, in dem ein Raum gemeinsam staunt. Diese Faszination hat mich nie losgelassen. Später kamen Suggestion, Körpersprache, Gedächtniskunst und Psychologie hinzu. All diese Themen haben mich als Jugendlicher schon fasziniert. Dieser Kern ist bis heute derselbe geblieben: Staunen als Tür zur Erkenntnis.

Zaubern Sie noch auf der Bühne?

Ich lasse kein Tuch oder keine Münze mehr verschwinden, wenn Sie das meinen. Aber ich erschaffe Denktäuschungen. An manchen Stellen breche ich sie bewusst auf und sage: Seht her, hier habe ich euch gerade getäuscht. Und plötzlich versteht man, wie leicht unser Denken in bestimmte Bahnen gelenkt werden kann. Es geht nicht um Tricks. Es geht darum zu erkennen, wie unser Denken unser Handeln bestimmt.

Lehren Sie damit nicht auch Fähigkeiten, die in falsche Hände geraten könnten, weil man lernt, wie man andere manipulieren könnte?

Ganz im Gegenteil. Als ich mein Buch „Mach doch, was ich will“ geschrieben habe, ging es mir darum zu zeigen, wie leicht wir manipulierbar sind – nicht darum, eine Anleitung zur Manipulation zu liefern. „Alles Kopfsache?“ verfolgt dasselbe Ziel: Den mentalen Werkzeugkasten füllen. Wer versteht, wie Beeinflussung funktioniert, ist schwerer zu beeinflussen.

Sie sind in Saarbrücken geboren und aufgewachsen. Kommen Sie noch manchmal ins Saarland?

Leider viel zu selten, nur ein oder zwei Mal im Jahr vielleicht. Meine Mutter lebt noch dort und ein paar Freunde auch. Aber viele Wege haben sich im Laufe der Zeit verändert.

Wie gut kennen Sie als Saarländer die Pfalz?

Sehr gut. Die freundliche Frotzelei zwischen Saarländern und Pfälzern habe ich immer genossen. Schon als Jugendlicher hatte ich Auftritte in der Region, rund um Birkenfeld oder am Trifels. Jetzt komme ich nach Mannheim ins Capitol – eines meiner Lieblingshäuser. Und allein die Fahrt durch die Pfalz ist für mich jedes Mal ein Stück Heimatgefühl.

Fallen Ihnen regionale Unterschiede auf? Gibt es Regionen, in denen Ihnen das Gedankenlesen leichter fällt als in anderen?

Nein. Auch international nicht. Ich war in ganz Europa, Südafrika, den USA, Australien, Indonesien, Japan – und überall funktioniert es, weil wir als Menschen mehr Gemeinsamkeiten haben als Unterschiede. Was ich allerdings merke: In manchen Regionen erwärmt sich ein Publikum schneller. Mein Eindruck ist, dass die Menschen im Süden oft etwas schneller auftauen.

Es ist also nicht so, dass Sie Saarländer leichter lesen könnten, als etwa Hamburger?

(lacht) Nein. Aber Saarländer verstehe ich im Dialekt vielleicht etwas besser als Hamburger im Plattdeutsch.

Zur Person

1972 in Saarbrücken geboren, studierte Thorsten Havener vor Ort und in Monterey, USA, bis zu einem Abschluss als Diplom-Übersetzer für Englisch und Französisch. Heute beschäftigt er sich besonders mit den Themen Illusion, Intuition, Wahrnehmung, Körpersprache und Verhaltenspsychologie, die er in seinen Shows, Büchern, Vorträgen und Seminaren miteinander verknüpft. 2005 führte er durch die vierteilige TV-Reihe „Der Gedankenleser – Ein Mann sieht alles“ auf Sat.1. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von München.



Termin

Mit seiner Show „Alles Kopfsache?“ gastiert Thorsten Havener am Donnerstag, 19. März, im Mannheimer Capitol.

