Die holländische Bee Gees-Tributeband MainCourse spielt im Mannheimer Rosengarten. Wolf H. Goldschmitt hat vorab mit den Bandmitgliedern gesprochen.

Mit geschlossenen Augen könnte man meinen, dass Barry, Robin und Maurice Gibb selbst auf der Bühne stehen – so authentisch klingt die Band „ Bee Gees by MainCourse“. Doch MainCourse möchte mehr sein als eine Tributeband. Die Musiker wollen die Magie der Songs von damals mit der Energie von heute in die Konzertsäle bringen. Unser Autor Wolf H. Goldschmitt hat sich mit den Sängern Martin Backer, Mike Ott und Jeffrey Italia über die anhaltende Faszination der Bee Gees und die ehrgeizigen Ziele der jungen holländischen Gruppe unterhalten.

Wo liegen die Wurzeln von MainCourse und wo will die Band noch hin?

Martin Backer: MainCourse hat seine Wurzeln in den Niederlanden, wo sie Gewinner der TV-Show „The Tribute – Battle of the Bands 2024“ wurde. Nun richtet sich der Blick der drei Musiker klar nach vorne: Deutschland ist der nächste große Schritt. Das langfristige Ziel ist ambitioniert – ganz im Sinne ihrer Vorbilder, der Bee Gees, möchte MainCourse die internationalen Bühnen erobern. Ein Traumziel steht dabei sinnbildlich für den Erfolg: Las Vegas.

Die Bee Gees haben vor fast einem Vierteljahrhundert ihr letztes gemeinsames Konzert gegeben. Warum ist diese Musik auch heute noch gefragt?

Mike Ott: Die Songs der Bee Gees sind zeitlos – geprägt von stilistischer Vielfalt, außergewöhnlichem Songwriting und unverwechselbaren Harmonien. Über Jahrzehnte hinweg haben sie es verstanden, sich immer wieder neu zu erfinden und Musikgeschichte zu schreiben. Genau diese Mischung aus Qualität, Emotion und Wiedererkennbarkeit sorgt dafür, dass ihre Hits bis heute Menschen auf der ganzen Welt erreichen.

Und wie setzt sich euer aktuelles Publikum zusammen. Nur ältere Menschen?

Jeffrey Italia: Wir begeistern längst nicht mehr nur eingefleischte Fans der ersten Stunde. Die Konzerte sind Treffpunkt für alle Generationen: Familien, junge Musikliebhaber und langjährige Bee-Gees-Fans feiern gemeinsam die unvergesslichen Songs – gewissermaßen eine generationsübergreifende Energie.

Das Werk der Bee Gees reicht von 1965 bis 2002 und umfasst 22 Alben. Wie wählt ihr euer Repertoire aus und wer in der Band entscheidet, welche Songs gespielt werden?

Mike Ott: Unser Repertoire entsteht aus echter Leidenschaft. Die Band entscheidet gemeinsam, welche Songs auf die Bühne kommen – immer abgestimmt auf Anlass, Publikum und Atmosphäre. Ob große Festivalbühne, Clubshow oder Theater – jedes Set wird individuell gestaltet, um die Magie der Bee Gees authentisch erlebbar zu machen.

Welche drei Lieder der Australier sind eure Lieblingstitel und warum?

Martin Backer: Bei einem so beeindruckenden musikalischen Erbe fällt die Auswahl schwer. Klassiker wie „To Love Somebody“, „Stayin’ Alive“ oder „Tragedy“ gehören jedoch zu den festen Größen im Programm. Jeder dieser Songs steht für die einzigartige Handschrift der Bee Gees – und entfaltet live eine ganz besondere Strahlkraft.

Welche anderen Künstler neben den Bee Gees kommen euch in den Sinn, wenn ihr das Wort „erfolgreich“ hört?

Mike Ott: Ikonen wie Queen, ABBA oder die Beatles haben vorgemacht, was es bedeutet, Musik über Generationen hinweg relevant zu halten. Ihr Einfluss ist bis heute spürbar – und genau dieser Anspruch inspiriert auch uns.

Mit welchem bereits toten oder noch lebenden Musiker würdet ihr gerne einmal zusammenarbeiten?

Jeffrey Italia: Die Bee Gees selbst bleiben unerreicht – eine Zusammenarbeit wäre ein Lebenstraum. Darüber hinaus faszinieren Künstlerpersönlichkeiten wie Freddie Mercury, George Michael oder Michael Jackson. Auch moderne Stars wie Bruno Mars zeigen, wie zeitlos gute Popmusik sein kann.

Hat man als Tributeband nicht manchmal den Wunsch, mit eigenen Kompositionen auf die Bühne zu gehen?

Mike Ott: Wir denken bereits weiter: Eigene Songs im Stil der Bee Gees sind in Arbeit. Ziel ist es, die musikalische Idee hinter dieser Ära weiterzutragen – und sich langfristig als eigenständige künstlerische Größe zu etablieren.

Gibt es ein Ritual vor jeder Show?

Martin Backer: Die Vorbereitung ist unkompliziert, aber effektiv: viel gemeinsames Lachen, gute Stimmung und die richtige Energie. Genau das spürt später auch das Publikum.

Wenn ihr eine Sache auf der Welt final ändern könntet, welche wäre das?

Mike Ott: Bei aller Leidenschaft für Musik bleibt ein Wunsch, der alles überstrahlt: mehr Frieden auf der Welt.

Zur Person

Bee Gees by MainCourse ist eine niederländische Tribute-Band, die für ihre authentische Bee-Gees-Show bekannt ist. Die Hauptmitglieder sind Mike Ott, Jeffrey Italiaander, Martijn Bakker, Rik Haker, Yme van Elsloo und Kevin Kos.



INFO

MainCouse tritt am Sonntag, 24. Mai, um 18 Uhr im Rosengarten Mannheim auf.

