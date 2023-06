Interview: Endlich ist es so weit: Die Komposition, die den Otto-Ditscher-Preis 2019 gewonnen hat, wird uraufgeführt. Der Komponist Mathias Wehr erzählt im Interview mit Gereon Hoffmann, warum es eine Herausforderung ist, für ein Jugendorchester zu komponieren und warum sein Stück an Filmmusik erinnert.

Herr Wehr, erst mal herzlichen Glückwunsch zum Otto-Ditscher-Preis, den haben Sie ja schon vor einiger Zeit gewonnen?

Ja, die Preisverleihung und die Uraufführung waren eigentlich für 2021 geplant, aber das fiel halt mit der folgenden Pandemie in eine schwierige Zeit, und die Uraufführung wurde immer wieder verschoben, weil die Bläser nicht proben konnten.

Sie sind in der Region Franken zuhause, wie kam es, dass Sie sich für einen Pfälzer Preis beworben haben?

Richtig, ich bin Franke. Die Ausschreibung des Preises habe ich wohl über Soziale Medien mitbekommen. Unter Komponisten spricht sich so etwas schnell rum. Und die Bedingungen fand ich interessant.

Welche meinen Sie?

Ich hatte noch kein Stück in diesem Schwierigkeitsgrad geschrieben. Ich habe schon viel für Grad Drei und höher komponiert. Also ab mittelschwer, bis sehr schwer. Das ist für ein Jugendblasorchester zu schwer, und ich wurde auch schon gebeten, leichtere Sachen zu schreiben. Da war der Preis eine besondere Motivation.

Leicht zu spielen heißt aber nicht, leicht zu komponieren?

Genau, eher im Gegenteil: Man ist musikalisch eingeschränkt. Sehr schnelle Noten oder komplizierte Rhythmen sind nicht möglich, die Tonumfänge der Instrumente kann man nicht ausreizen, da gibt es Grenzen. Trotzdem soll das Werk interessant klingen und gerade in Jugendorchestern soll auch jedes Instrument etwas zu tun haben. Und hier ist es auch eine etwas kleinere Besetzung, nicht das große sinfonische Orchester. Und es soll gut klingen und den Jugendlichen Spaß machen.

Und das war die Herausforderung?

Das und auch das Format. Im Schwierigkeitsgrad 2,5 sind die meisten Stücke so drei, vier Minuten lang. Ich wollte aber etwas anderes und habe ein Zwölf-Minuten-Stück in vier Sätzen geschrieben.

In Ihrer Musik und auf Ihrer Website gibt es viele Fantasy-Motive. Spielt das hier mit?

Ja, das Bild auf meiner Website hat mich inspiriert. Da sieht man einen kleinen Jungen mit einem Schwert, das eigentlich viel zu groß für ihn ist. Und vor ihm liegen Abenteuer. Das Stück ist sozusagen eine kleine Heldenreise. „Aufbruch“ im ersten Satz, den Trott durchbrechen, Neues probieren – da finde ich mich selbst wieder. Später trifft der Held einen einsamen Drachen, aber der ist nicht gefährlich, sondern sucht Freunde. Und so entwickelt sich eine Geschichte.

Also eine Art Filmmusik zu einem imaginären Film?

Ja, man sagt über mich, ich würde „epische“ Klänge oder „cineastische“ Musik schreiben. Das klingt schon mit. Sogenannte Epic Music mache ich schon gerne und veröffentliche solche Sachen auf Streamingplattformen.

Werden Sie noch mal mit dem Jugendorchester proben, das wäre ja toll, wenn der Komponist selbst dabei wäre?

Das stimmt, das hätte ich gerne gemacht – aber leider hat das zeitlich nicht geklappt, weil ich so viele andere Verpflichtungen vorher habe. Aber ich werde am Konzerttag schon mittags da sein und dann natürlich bei der Uraufführung. Da freu ich mich sehr drauf.

Noch zu Ihrem Werdegang: Sie haben als Klarinettist angefangen und reichlich Preise gewonnen – wie sind sie dann zum Komponieren gekommen?

Zur Klarinette bin ich auch nur zufällig gekommen, denn eigentlich wollte ich unbedingt Panflöte lernen. Da gab es aber keinen Lehrer (lacht). Mit 16 habe ich dann an der Hochschule Klarinette studiert und nebenher Dirigierkurse belegt. Das hat mir so Spaß gemacht, dass ich auch Dirigieren studiert habe, mit Schwerpunkt Blasorchester. Da gehörte es zu den Aufgaben, auch ein paar Takte selber zu schreiben. Das hat mich dann gepackt, und das wollte ich unbedingt weiter machen. Also habe ich mein erstes Werk für Blasorchester komponiert und mit einem Musikverein, den ich dirigiere auch aufgeführt. Das hat alle sehr gefallen. Also habe ich weiter komponiert. Und dann kam überraschend 2015 ein Anruf vom Schweizer Musikverlag Frank, und die haben angeboten, mich europaweit zu verlegen. So kam eins zum andern – und heute bin ich Vollzeit-Komponist.

Werden Sie die Uraufführung dirigieren?

Nein, das macht meines Wissens eine junge Frau (Julia Neubauer, Anm. Red.), und für sie ist es die erste Uraufführung. Das ist natürlich etwas Besonderes.

Zum Termin

Am Samstag, 24. Juni, 18 Uhr präsentieren sich im Palatinum Mutterstadt Bläserensembles der Kreismusikschule: Es spielen das Posaunen-Ensemble, das Querflötensextett, die Bläserkids und zum Abschluss das Jugendblasorchester mit Gästen. Höhepunkt wird die Uraufführung „Grab your Sword and follow me“ von Mathias Wehr und die Verleihung des Otto-Ditscher-Preises an den Komponisten. Der Preis, der mit 5000 Euro dotiert ist, wird seit 1978 vom Rhein-Pfalz-Kreis vergeben. Benannt ist er nach dem Maler Otto Ditscher (1903 bis 1987). Der Preis wurde zunächst für Bildende Kunst und Buchillustration vergeben, seit 1990 auch für Kompositionen.