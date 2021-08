MANNHEIM. Jannis Schneibel gilt als eines der größten deutschen Handball-Talente im Rückraum. Deshalb war der 20 Jahre alte Rechtshänder in diesen Tagen beim Lehrgang der U20-Nationalmannschaft in Warendorf. Schneibel macht sich viele Gedanken, nicht nur um seine sportliche Zukunft.

Herr Schneibel, Sie waren beim DHB-Lehrgang der U20. Dürfen Sie sich jetzt auf die Premiere im Nationaltrikot und auf die WM freuen?

Es hat viel Spaß gemacht, und es war eine sehr schöne Abwechslung. Wer bei der WM dabei sein darf, das weiß noch keiner. Sind wir mal ehrlich, wer weiß denn, ob die WM überhaupt stattfinden wird? Die steigenden Infektionszahlen machen mir schon ein wenig Angst.

Am Dienstag wurde der Auftakt in der Euro League gegen RK Trebne abgesagt. Hat Sie das überrascht?

Dass die Partie so kurzfristig abgesagt wurde, hat mich überrascht. Dass aber Spiele aufgrund positiver Fälle verlegt werden müssen, das ist in der Dritten Liga fast an der Tagesordnung. Ich befürchte, dass bei einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen die Saison zumindest in der Dritten Liga früher oder später wieder abgebrochen wird.

Können die Spiele, die jetzt abgesagt wurden, bei solch einem engen Spielplan überhaupt nachgeholt werden?

Die Problematik wird sich im Laufe der Zeit noch verschärfen. Wir bei den Löwen haben bis Weihnachten kein freies Wochenende. Und ob Spiele unter der Woche stattfinden, da muss man abwarten. Die Situation wird auf jeden Fall nicht einfacher.

Gibt es in der Vorbereitung, im Training und auf der Fahrt zu den Spielen für die Spieler Einschränkungen?

Wir sind uns der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und tun alles, um eine Ansteckung zu vermeiden. Wir wissen aber auch, dass wir eine Kontaktsportart betreiben. Dennoch sind wir abseits vom Handball ein Ein-Personen-Haushalt. Wir gehen nicht privat weg oder gemeinsam mit der Mannschaft essen. Im Training müssen wir uns mehrere Kabinen teilen und nur eine begrenzte Anzahl von Spielern darf gleichzeitig duschen. Zu den Spielen reisen wir wie gewohnt mit dem Bus an. Im dem gilt während der gesamten Fahrt absolute Maskenpflicht. Wenn wir unseren Sport weiterhin betreiben wollen, müssen wir die Vorgaben umsetzen.

Seit dem 1. Januar sind Sie Profi bei den Löwen. Es war ein Start mit Hindernissen, sind Sie gut angekommen?

Corona hat zur Auszeit bei den Profis geführt. Den Freiraum habe ich für das Abitur genutzt. Deshalb konnte ich mich nicht zu 100 Prozent auf den Sport fokussieren. Die Vorbereitung im Sommer lief hervorragend. Das Team hat mich gut aufgenommen und ich habe die ersten Spiele in der Euro League bestritten.

Mit dem Start in die Bundesliga-Saison liegt bei Ihnen der Fokus auf der Dritten Liga. Werden Sie dennoch „oben“ Spieleinsätze bekommen?

Ich denke schon, aber ich bin realistisch. Es war abgesprochen, dass ich der 17. Mann im Profi-Kader bin und erst dann zum Einsatz komme, wenn jemand ausfällt. Dass dies nicht allzu viele Einsätze für mich bedeutet, ist mir bewusst. Aber ich habe diese Rolle so angekommen.

Zur Person

Jannis Schneibel

Der 20-jährige Handballer wohnt in Hochdorf-Assenheim und hat im März am Paul-von-Denis-Gymnasium in Schifferstadt Abitur gemacht. Im Wintersemester beginnt er an der Uni Heidelberg ein Studium auf Lehramt an Gymnasien in den Fächern Sport und Philosophie. Er lebt noch bei seinen Eltern und hat zwei ältere Schwestern. Mit sechs Jahren begann er beim TV Hochdorf mit dem Handball. Am 1. Juli 2016 wechselte er zu den Rhein-Neckar Löwen. Mit den Junglöwen wurde Schneibel zweimal deutscher Vize-Meister. Der 1,90 Meter große und 86 Kilogramm schwere Spielmacher ist das erste pfälzische Talent, das bei den Löwen einen Profivertrag erhielt. Der Kontrakt läuft noch bis zum 30. Juni 2021.