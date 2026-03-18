Am 21. März tagen die Donaldisten in Ludwigshafen. Was das ist und womit sich der Kongress beschäftigt, erklärt „Präsidente“ Karsten Bracker im Gespräch mit Moritz Vogt.

Herr Bracker, was ist Donaldismus?

Karsten Bracker: Donaldismus ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Welt von Entenhausen, vor allem basierend auf den Comics von Carl Barks, die von Erika Fuchs ins Deutsche übersetzt wurden. Es handelt sich um etwa 6700 Seiten, die zwischen 1942 und 1967 entstanden sind. Donaldisten untersuchen mit wissenschaftlichen Methoden die Besonderheiten von Entenhausen. Zum Beispiel analysieren Physiker, warum die Figuren nach einem Aufprall an einer Wand nicht verletzt sind. Wir gehen davon aus, dass Entenhausen in einem Paralleluniversum liegen könnte, wo andere Naturgesetze gelten, und die erforschen wir.

Woran forschen die Donaldisten denn momentan?

Unsere Forschung deckt viele Bereiche ab, denn bei 1300 Mitgliedern sind dementsprechend viele Disziplinen vertreten. An diesem Wochenende beschäftigen sich Forschende mit der Statik von Dagoberts Geldspeicher und der Frage, wie viel Geld darin gelagert werden könnte. Andere untersuchen, warum in Entenhausen Teppiche fliegen können oder wie der Nachthimmel dort aussieht. Ich selbst halte einen Vortrag über die Bedeutung von Tee in Entenhausen. Es gibt immer wieder neue Fragestellungen, die wir mit wissenschaftlichem Ansatz analysieren.

Wie kamen Sie persönlich zum Donaldismus?

Ich bin seit meiner Kindheit ein Anhänger der Geschichten aus Entenhausen, da habe ich zuerst die Fernsehserie „Duck Tales“ geschaut. Die haben mich zu den Carl-Barks-Geschichten gebracht, im Donaldismus nennen wir die „Berichte“. Später entdeckte ich den wissenschaftlichen Ansatz des Donaldismus und fand die Herangehensweise faszinierend. Donald ist eine Figur, mit der ich und alle anderen Donaldisten sich identifizieren: Er hat viele Schwächen und wenige Stärken, trotzdem lässt er sich nicht unterkriegen. Diese Mischung aus Humor und Tiefgang hat mich dazu bewogen, mich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen.

Sie sind „Präsidente“ der deutschen Donaldisten. Was macht man da?

Als „Präsidente“ “ besuche ich die im deutschsprachigen Raum verteilten Stammtische, Mairennen sowie Zwischenzeremonien und bin ich unter anderem auch dafür verantwortlich, den Donaldismus bekannter zu machen. Wir wollen Außenstehenden zeigen, wie spannend diese Disziplin sein kann. Letztes Jahr habe ich beispielsweise einen Kongress in Flensburg organisiert, bei dem wir auch internationale Teilnehmer aus Skandinavien begrüßen konnten.

Gibt es denn auch internationale Donaldisten-Vereinigungen?

Ja, in Skandinavien ist der Donaldismus ebenfalls verbreitet, wenn auch oft weniger wissenschaftlich als in Deutschland. Dort gibt es viele Mitglieder, die sich bei Treffen über ihre Leidenschaft austauschen – im vergangenen Jahr waren einige von ihnen aus Dänemark, Schweden und Norwegen auch bei unserem Kongress in Flensburg. In den USA gibt es den „Carl Barks Fan Club“, der allerdings nicht mehr so aktiv ist. Generell gibt es weltweit viele Menschen, die sich mit Donald Duck identifizieren, ohne sich dessen bewusst zu sein.

Warum konzentriert sich der Donaldismus vor allem auf die Comics von Carl Barks?

Carl Barks hat viele der zentralen Figuren und den Kosmos von Entenhausen erschaffen, zum Beispiel Onkel Dagobert oder Gundel Gaukeley. Seine Geschichten bilden ein in sich geschlossenes Universum, das sich ideal für wissenschaftliche Untersuchungen eignet. . Schon früh nannten Leser ihn den „guten Zeichner“, die Unterschiede in der Qualität der Berichte werden jedem schnell deutlich. Außerdem hat die Übersetzung von Erika Fuchs in den 1950er- und 60er-Jahren den deutschen Sprachgebrauch stark geprägt, was diese Werke zusätzlich besonders macht.

Carl Barks Werke sind ja schon vor längerer Zeit entstanden. Warum bleibt Donald Duck auch nach so vielen Jahren relevant?

Donald ist ein Antiheld, was ihn für viele Menschen sympathisch macht. Im Gegensatz zu den Superhelden, die in den USA populär sind, hat Donald Schwächen, scheitert oft, gibt jedoch nie auf. Diese Eigenschaften sprechen besonders in Nordeuropa viele Menschen an, die sich mit ihm identifizieren können.

Gibt es denn etwas, das wir alle von den Entenhausenern lernen könnten?

Auf jeden Fall Selbstironie und Gelassenheit. Donald zeigt uns, dass man trotz allem immer wieder aufstehen und weitermachen sollte. Auch wenn er oft Pech hat, gibt er nicht auf und sucht nach Lösungen. Diese Lebenshaltung kann für uns alle ein Vorbild sein, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden.

Zur Person

Karsten Bracker (34) ist hauptberuflich Archäologe und arbeitet für eine museumsbezogene Institution in Norddeutschland. Neben seiner beruflichen Tätigkeit widmet er sich dem Donaldismus, der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Entenhausen und den Geschichten rund um Donald Duck. Seit 2024 ist er „Präsidente“ des D.O.N.A.L.D. (Deutsche Organisation der Nichtkommerziellen Anhänger des Lauteren Donaldismus).



Termin

Am Samstag, 21. März, 11 bis 18 Uhr, Kulturzentrum Das Haus, Bahnhofstraße 30, Ludwigshafener Innenstadt, veranstalten die Donaldisten ihren 47. Jahreskongress. Die Entenforscher stellen dort ihre neuesten Untersuchungsergebnisse der Öffentlichkeit vor. Eintritt frei, Einlass ab 10 Uhr. Weitere Informationen unter im Netz unter Donald.org/org/events/kongresse/47.