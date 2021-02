Wegen lebhafter Nachfrage wird die Veranstaltungsreihe „Christlich-Muslimische Begegnungen“ fortgesetzt. Am Mittwoch, 19 Uhr, steht das Thema „Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit im Christentum und im Islam“ im Vordergrund. Veranstalter sind das Kulturzentrum Fontäne und die katholische Pfarrei Heilige Petrus und Paulus.

Wie bei der Auftaktveranstaltung Anfang Januar referieren der katholische Stadtdekan Alban Meißner und der muslimische Theologe Eset Mavinehir. Zusätzlich berichten zwei weitere Teilnehmer über ihre täglichen Erfahrungen: Ordensschwester M. Elisa Döschl, Leiterin der Akademie für Bildung und Gesundheit am Nardini-Klinikum in Zweibrücken, über den Dienst am Menschen im Leitbild eines christlichen Krankenhauses, während der niedergelassene Arzt Mustafa Degirmenci aus Ludwigshafen Gesundheitsempfehlungen im Islam aus moderner medizinischer Perspektive erläutert. Es moderiert Fontäne-Ehrenmitglied Chris Ludwig.

Nach Darstellung des Fontäne-Vorsitzenden Fazli Degirmenci hatte die erste Begegnung zum Thema „Vergebung und Versöhnung“ die Erwartungen der Organisatoren übertroffen. Es hätten sich mehr Teilnehmer zu dem Online-Treffen angemeldet als erhofft. „Deshalb soll ein derartiger Themenabend monatlich stattfinden“, sagt Degirmenci. Die Veranstaltungen seien auf etwa 90 Minuten festgelegt. Beim ersten Mal hätten die vorgesehenen 60 Minuten nicht gereicht, weil die Teilnehmer zahlreiche Fragen an die Referenten hatten.

Auch am Mittwoch ist eine kostenfreie Teilnahme nach vorheriger Anmeldung unter fontaenekulturzentrum@gmail.com über den Videokonferenz-Anbieter Zoom möglich. Nach der Anmeldung wird den Teilnehmern ein Internet-Link zugeschickt.