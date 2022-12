Ein 54-jähriger Ludwigshafener ist um rund 20.000 Euro betrogen worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, lernte der Mann vor einigen Monaten zwei Frauen im Internet kennen. Unter dem Vorwand, dass sie über ein Erbe von mehreren Millionen Euro verfügen würden, brachten die Internetbekanntschaften den 54-Jährigen dazu, das Geld zur angeblichen Entsperrung der Erbschaftskonten zu überweisen. Die Polizei appelliert an alle Bürger, vorsichtig bei Internetbekanntschaften zu sein und misstrauisch zu werden, wenn der Chat-Partner vorgibt, in Not zu sein und Geld zu brauchen.