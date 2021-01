Eine 65-Jährige ist beinahe einem mutmaßlichen Internet-Betrüger auf dem Leim gegangen, der mit einer vorgetäuschten Liebesbeziehung an ihr Erspartes kommen wollte. Laut Polizeibericht verständigte eine Bankmitarbeiterin am Dienstag die Ermittler, da die 65-Jährige einen hohen Geldbetrag ins Ausland überweisen wollte und ihr dies verdächtig vorkam. Die Polizeibeamten gingen aufgrund der Schilderungen davon aus, dass es sich um einen Betrugsversuch der Masche „Romance Scamming“ handelte – also Betrug mittels vorgetäuschter Liebe auf Online-Partnerbörsen und in sozialen Netzwerken.