Wo wohnt das Internet? Dieser Frage können Interessierte am Freitag, 8. November, dem bundesweiten Tag der offenen Rechenzentren, nachgehen. Der Ludwigshafener IT-Dienstleister TWL-Kom lädt dafür den Tag über in sein Rechenzentrum Datacenter II in der Industriestraße 2 ( Hemshof) ein. Wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt, können die Besucher bei Führungen einen Blick in das hochgradig gesicherte Gebäude werfen, das von außen ganz unscheinbar wirkt. Im Innern laufen nach Firmenangaben „unzählige Server, die das Rückgrat der digitalen Welt bilden“. Mitarbeiter von TWL-Kom informieren die Besucher über die technischen Details der kritischen Infrastruktur. Anmeldungen und weitere Informationen im Netz unter www.tdorz.de.