Die Gaukler sind wieder in der Stadt: Am Freitagnachmittag hat das 23. Internationale Straßentheaterfestival in der Ludwigshafener City begonnen, zu dem mehrere zehntausend Besucher erwartet werden.

Das spanische Ensemble Anna Confetti kämpfte zum Auftakt vor dem Kulturzentrum Das Haus mit einem überdimensionalen Klappstuhl. Und vor der Rhein-Galerie konnten die ersten Gäste mit poetischer Live-Musik eine Runde auf einem kleinen Karussell drehen.

Noch bis Sonntag (Ende offen) steht die Ludwigshafener Innenstadt auf dem Kopf, und es wird getanzt, jongliert, musiziert und fantasiert. Mehr als 70 Künstler und 16 Gruppen aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Finnland, Spanien, Italien, Chile und Deutschland sind am Start.

Wer fährt mit? Vor der Rhein-Galerie können die Festivalbesucher Karussell fahren. Foto: evo

Hauptspielorte sind der Karl-Kornmann-Platz vor dem Kulturzentrum Das Haus und der Platz der Deutschen Einheit sowie die Rheinschanzenpromenade bis zur Konrad-Adenauer-Brücke. Diese Ausrichtung spiegelt sich auch in der Benennung der Spielorte nach den Elementen Luft, Wasser, Feuer, Erde und Äther wider, informiert die Stadtverwaltung.

