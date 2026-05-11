Das Jubiläum des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg (IFFMH) wirft seine Schatten voraus. Bei der 75. Ausgabe werden Stars wie Lars Eidinger erwartet.

Auch kulturelle Institutionen sollen beteiligt und Satellitenkinos von Weinheim bis Speyer involviert werden, um das Festival noch weiter in die Region hinein (und darüber hinaus) strahlen zu lassen und mehr Sichtbarkeit zu erzeugen.

Bei der Sitzung des Mannheimer Kulturausschusses blickte Sascha Keilholz schon mal ein wenig in die Zukunft. Aber auch auf die Gegenwart, insbesondere auf die Finanzierung. In einer Studie im Auftrag des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg wurde das IFFMH zuletzt als „Leuchtturmprojekt“ eingestuft. „Dadurch kann die Förderung des Filmfests durch das Land mit jährlich 434.000 Euro institutionalisiert werden. Das traditionsreiche, moderne zeitgemäße Festival soll langfristig erhalten bleiben“, berichtet Keilholz. Bislang musste man sich jedes Jahr von Projektförderung zu Projektförderung hangeln.

Auch über die „strategische Weiterentwicklung“ des IFFMH aus Sicht der Mannheimer Verwaltung sollte eigentlich debattiert werden. „Wir haben uns noch nicht ganz abgestimmt“, sagt der Vorsitzende Thorsten Riehle, und streicht diesen Unterpunkt kurzfristig von der Tagesordnung. Die Stadt Mannheim unterstützt das Filmfest jährlich mit über 530.000 Euro, Heidelberg steuert einen Zuschuss von knapp 180.000 Euro bei. Ob es aufgrund der Einsparmaßnahmen beider Städte bei diesen Budgets bleiben wird, ist abzuwarten.

Rund 35.000 Besucher lockt das Festival an

Keilholz aber klingt optimistisch, und zeigt die ökonomischen Effekte auf. Mit jährlich circa 35.000 Besuchern profitiere die lokale Gastronomie, Hotellerie und der Einzelhandel von dem Festival. Es gebe einen wachsenden Anteil junger Besucher und Studierender. Vor allem aber wirkt das „Publikumsfestival“ nach innen: über 80 Prozent der Besucher kommen aus Mannheim und Heidelberg.

„Wir sind eine Plattform für Länder, deren Filme in deutschen Kinos wenig bis gar nicht repräsentiert sind. Wie zuletzt Libanon, Palästina oder Paraguay“, verweist der Festivalleiter auf den internationalen Charakter. Auch in der Jubiläumsausgabe (5. bis 15. November) sind nicht nur Streifen rund um den Globus zu erwarten, sondern auch ein besonderes Rahmenprogramm. Am 7. November etwa, wenn „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ ertönt, wenn es mit dem Orchester des Nationaltheater Mannheim zu einer Live-Verschmelzung von Stummfilm und Musik, Kino und Konzert kommen wird. Bereits ab dem 2. September lockt mit „Solarceptors“ eine immersive Virtual-Reality-Ausstellung in die Kunsthalle.

„Das Jubiläumsjahr soll ein Impuls sein, um die Sichtbarkeit des Festivals zu erhöhen und die Grundlage dafür zu schaffen, auch in Folgejahren dauerhaft hohe Publikumszahlen erreichen zu können“, betont Keilholz. Über 25 Partnerinstitutionen sind mit Ausstellungen, Performances oder Diskussionsformaten, die über die Leinwand hinausgehen, involviert. Darunter auch die Sammlung Prinzhorn Heidelberg, der Heidelberger Frühling, das Goethe-Institut oder Enjoy Jazz.

Satellitenkinos: Auch Speyer soll mit dabei sein

Die Kinos in Hemsbach, Weinheim, Viernheim, Leutershausen, Speyer, Sinsheim und weiteren Städten sollen als Satellitenkinos fungieren, das IFFMH also nach Außen tragen. Einige Stars aus Film und Fernsehen kann Keilholz jetzt schon ankündigen: Lars Eidinger, Matthias Brandt, Christian Petzold, Nico Hofmann, aber auch SZ-Kolumnist Heribert Prantl oder die Philosophin Eva-Weber Guskar.