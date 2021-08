Das IX. Internationale Erzählfest in der Metropolregion Rhein-Neckar steht unter dem Motto „Geschichten natürlich bunt.“ Es findet vom 12. bis 16. September an verschiedenen Orten der Metropolregion statt. Die Veranstaltung wird vom Heinrich-Pesch-Haus Ludwigshafen veranstaltet.

Mit einem Erzählabend für Erwachsene wird das Erzählfest am Sonntag, 12. September, um 19.30 Uhr im Heinrich-Pesch-Haus offiziell eröffnet. Das Motto des Abends lautet „Wunder Welt“. An diesem Abend laden die Erzählerinnen Selma Scheele, Susanne Tiggemann und Momo Heiß ein, über das Wunder Welt zu staunen und die Vielfalt des Lebens und der Gedanken zu feiern, mit Geschichten aus unterschiedlichen Kulturen und aller Herren Länder.

Von Montag, 13. September, bis Donnerstag, 16. September sind die Erzähler dann mit ihren Geschichten in der Metropolregion Rhein-Neckar unterwegs. Die zehn Künstler erzählen in drei Bundesländern, an 19 Orten, in zwölf Grundschulen, 18 Kitas und sieben Einrichtungen ihre Geschichten, etwa von Wölfen, Mäusen und Eulen oder von Zaubersamen, Wunderkernen und der Weisheit Afrikas. Es wird getrommelt, und natürlich ist auch das große rote Erzählzelt wieder mit von der Partie.

Erzählrunden in Kitas und Schulen

Bei diesen Veranstaltungen handelt es sich um Inhouse-Veranstaltungen für die Kinder und Mitarbeiter der Einrichtungen. „Wir freuen uns auf das IX. Internationale Erzählfest. Vielleicht ein klein bisschen anders als die Male zuvor: weniger öffentliche Veranstaltungen, dafür mehr Erzählrunden direkt in Kindergärten und Schulen“, sagen die künstlerischen Leiterinnen Susanne Tiggemann und Selma Scheele.

Das Erzählfest endet am Donnerstag, 16. September, um 19 Uhr mit „Geschichten im Park“. Unter dem Motto „Die Nacht hat 1000 Augen“ laden André Wülfing, Christine Lander und Selma Scheele alle Geschichten-Fans in den beleuchteten Park des Heinrich-Pesch-Hauses ein, um bei Fackelschein den Geschichten von verschlafenen Baumgeistern, verliebten Sägen und dunklen Gestalten zu lauschen. Dazu spielen Kenan Tülek (Baglama) und Jonathan Sell (Kontrabass) die passende Musik. Einlass ist ab 18 Uhr mit vegetarischen Snacks. Bei Regen wird die Veranstaltung in die Innenräume verlegt.

Für die beiden Veranstaltungen im Pesch-Haus ist eine Anmeldung erforderlich, entweder telefonisch im Erzählfestbüro unter Telefon 0621/5999-152 oder per Mail unter erzaehlfest@heinrich-pesch-haus.de.

Für frühkindliche Bildung

Entstanden ist das Internationale Erzählfest aus dem Projekt „Erzählwerkstatt“ der „Offensive Bildung“. Hier engagieren sich seit 2005 Wirtschaft, Spitzenverbände, Träger von Kindertagesstätten, Schulen, Wissenschaft und Fachpraxis gemeinsam für frühkindliche Bildung in den Kitas und Grundschulen in der Metropolregion. Bis heute haben insgesamt 511 Kindertagesstätten, Grundschulen und pädagogische Fachschulen an den Projekten teilgenommen. Hierbei wurden über 4000 pädagogische Fach- und Lehrkräfte geschult und 47.000 Kinder erreicht.