Anlässlich des heutigen Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen laden die Teams des Frauentreffs, des Hack-Museums und der Gleichstellungsstelle ab 11.50 Uhr in den Hack-Museumsgarten ein. Neu eingeweiht werden soll dann nach seiner Reparatur der Lehmbackofen sowie eine „Rote Bank“.

Im Sommer war die Frauenfigur auf dem Lehmbackofen von Unbekannten beschädigt worden, sodass sie neu hergerichtet werden musste. Aus diesem Anlass weiht der Internationale Frauentreff heute nicht nur den von ihm selbst initiierten Backofen wieder ein, sondern als Kooperationsprojekt mit dem Ludwigshafener Soroptimist Club – einem Netzwerk für berufstätige Frauen – auch eine „Rote Bank“.

Eröffnet wird die Veranstaltung im Hack-Museumsgarten von der Gleichstellungsbeauftragten Tamara Niemes, musikalisch begleitet wird das Programm von Rocksängerin Lydia Sprengard. Zur Wiedereinweihung des Ofens – bevor in diesem dann kleine Snacks gebacken werden sollen – wird Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) ein Grußwort sprechen. Die Rede zur Einweihung der „Roten Bank“ übernimmt Petra Reuschenbach, Präsidentin des Soroptimist International Clubs Ludwigshafen.

Infostand zu „Catcalling“

Den Verantwortlichen zufolge soll die „Rote Bank“ an zwei Kampagnen anknüpfen, die ihren Ursprung in Italien haben: einerseits die Aktion „Rote Bank“ (La panchina rossa), bei der rotfarbene Sitzbänke aufgestellt werden, andererseits die Kampagne „Besetzter Platz“ (Posto occupato). Bei Letzterer wird in der Regel ein freier Platz auf einer Bank gekennzeichnet, beispielsweise mit Farbe oder mit Kleidungsstücken. Alle freien Plätze sind dabei Frauen gewidmet, die Opfer von Gewalttaten wurden.

An den Aktionen im Hack-Museumsgarten beteiligen sich laut einer Ankündigung auch die Integrationsbeauftragte der Stadt Ludwigshafen, Hannele Jalonen, Mitarbeitende von Wildwasser und Notruf sowie vom Caritas-Zentrum Ludwigshafen. Letzteres wird einen Infostand zum Thema Catcalling beisteuern – also zu sexuell anzüglichem Rufen, Reden oder Pfeifen.

Keine orange Beleuchtung

Anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen beteiligte sich in den vergangenen Jahren die Stadt Ludwigshafen mit öffentlichen Gebäuden auch immer an der Aktion „Orange the world“ des Zonta Clubs Ludwigshafen, um ein weithin sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Angesichts der aktuellen Energiekrise will die Stadt jedoch auf das Beleuchten verzichten. Der Zonta Club plant heute stattdessen eine andere Aktion: Mitglieder wollen orangefarbene Kopftücher schwenken, um sich solidarisch mit den Frauen im Iran zu zeigen, die für ihre Rechte protestieren.