Der Internationale Frauentreff ist umgezogen, in das gerade fertiggestellte Eingangsgebäude zum Bürgerhof in der Bismarckstraße 70. Ihre Angebote für Frauen mit und ohne Migrationsbiografie hat die Einrichtung in der jüngsten Sitzung des Beirats für Migration und Integration vorgestellt.

Der Treff will ein Forum für Frauen unabhängig von ihrer Herkunft, Weltanschauung oder Religion bieten. Mit Beratungen und in Begegnungen sollen Stärken entfaltet und Sprachkenntnisse vertieft werden. Ziel sei die aktive Teilhabe und Mitbestimmung der Frauen, betonte Leiterin Rosanna Sambito-Cavallaro. Der Internationale Frauentreff ist 1986 aus Vorgängerprojekten im Hemshof hervorgegangen. Bisher beheimatet in städtischen Räumen in der Westendstraße freue sie sich, dass der Treff nun näher ans Stadtzentrum rücke, meinte Cavallaro. Damit sei er auch mit Bus und Straßenbahn besser erreichbar.

In Ludwigshafen lebten inzwischen Frauen aus der ganzen Welt. „Sie kommen zu uns, weil wir unkompliziert und ohne Hürden eine Beratung für eine erste Orientierung in der Stadt bieten.“ Weiterhin würden sie an weiterführende Stellen vermittelt. „Wir gehen von einer heterogenen Gruppe von Frauen mit vielen Unterschieden aus“, machte Cavallaro deutlich, dass der Frauentreff auf verschiedenste Bedürfnisse eingestellt sei. In der Einrichtung liege der Schwerpunkt auf dem interkulturellen Dialog. Deutschkurse für Frauen würden mit Kinderbetreuung angeboten, betonte Cavallaro, die sich mit einer weiteren Mitarbeiterin eine Vollzeitstelle teilt.

Vorträge, Tagungen, Ausstellungen und Kurse würden mit verschiedenen Trägern und Einrichtungen zu Themen wie Gesundheit, Umwelt, Erziehung oder Familie entwickelt. Nicht zuletzt sei der Internationale Frauentreff ein Ort, an dem Frauen sich zwanglos begegnen und austauschen könnten, verwies die Leiterin auf den offenen Treff zum Info-Tee immer am Dienstagnachmittag. Einmal im Monat gebe es ein gemeinsames Info-Frühstück. Geplant seien wieder Aktivitäten im Hack-Museumsgarten wie ein Brotbacktag, kündigte sie an.

Zustimmung zur Arbeit des Internationalen Frauentreffs kam von den Mitgliedern des Migrationsbeirats. Osman Gürsoy (SPD) begrüßte den Umzug. Der Frauentreff habe ein „lebenswichtiges Angebot und eine Daueraufgabe in Ludwigshafen“, ergänzte Beiratsvorsitzender Ioannis Chorosis (CDU).

Im Netz

www.ludwigshafen.de/buergernah/integration/internationaler-frauentreff