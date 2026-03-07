Am 8. März ist der Internationale Frauentag. Ist das wirklich ein Tag zum Feiern? Unsere Redakteurin sagt Nein und hat einen radikalen Vorschlag.

„Ich mag das Wort Gleichberechtigung nicht!“ Diesen Satz sagte Yvonne Wittmann (CDU), jene engagierte Kommunalpolitikerin und Beigeordnete aus Mutterstadt, die wir in der Ludwigshafener Lokalausgabe in unserer Serie „Leute im Landkreis“ vorstellen. Ihre bildliche Erklärung dazu hat mich nachdenklich gemacht: Wäre das „gleiche Recht“ ein Podest, auf dem sie und ihre Tochter stehen würden, wäre ihre Tochter dennoch nicht auf dem gleichen Level mit ihr. Die Metapher leuchtet ein. Das gleiche Recht haben, nützt nichts. Es müssen für jeden – für Frauen, Männer, Kinder, Senioren, Beeinträchtigte und so weiter – die individuellen Bedingungen gegeben sein, um in der Gesellschaft auf Augenhöhe leben und agieren zu können. Und daran fehlt es an so vielen Ecken, vor allem bei den Bedingungen, die Frauen betreffen.

Am 8. März wird der Internationale Weltfrauentag gefeiert. Es werden Blumen verteilt, es wird zu Vorträgen, Cafés, Kino-Vorführungen oder Diskussionen eingeladen. In den Titeln stehen Worte wie digitale Selbstverteidigung, Geschlechterrollen, Equal Care, Equal Pay, Mental Load, Altersvorsorge und Altersarmut, toxische Beziehungen, sexualisierte Gewalt, Patriarchat oder Antifeminismus. Die Liste der Schlagworte lässt sich endlos fortsetzen. Etwa um das Wort Lifestyle-Teilzeit – jene losgetretene, unreflektierte Stammtischdebatte unseres Bundeskanzlers, die ein Frontalangriff auf so viele arbeitende Frauen, Mütter und Töchter ist. Die Liste ist symptomatisch für die Stellung der Frau im 21. Jahrhundert. Es ist so traurig, zu sehen, wo wir im Jahr 2026 immer noch feststecken. Wie viele Frauentage braucht es denn noch?

Vielleicht feiern wir diesen Tag viel zu seicht. Damit soll nicht den vielen Organisatoren all dieser wunderbaren Veranstaltungen ihr großartiges Engagement abgesprochen werden. Doch die Geduld vieler Frauen ist am Ende. Wie wäre es mit einem richtigen Frauentag? Nur in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern ist der 8. März überhaupt ein gesetzlicher Feiertag. Doch auch das Wenige genügt nicht. Wir sollten radikaler denken. Am 8. März sollte jede Frau wirklich freimachen. Im Bett liegenbleiben, sich mit Freundinnen treffen, Wellness machen, ein gutes Buch lesen. Keine Brotdosen füllen, Fahrdienste erledigen, schnell noch durchwischen, Arzttermine vereinbaren, zur Arbeit hetzen und so weiter. Nichts.

Es wird viel über die Wertschätzung der Frau in der Gesellschaft gesprochen, aber bahnbrechende Veränderungen gibt es zu wenige. Es wäre doch mal ein Zeichen (und mit Sicherheit eine augenöffnende Erkenntnis), wenn die andere Hälfte der Bevölkerung an diesem Tag all die Aufgaben übernehmen würde – beruflich wie privat. Friedrich Merz (CDU) würde wohl implodieren, wenn jene Bevölkerungsgruppe, die sich ja eh schon erdreistet, mehrheitlich Lifestyle-Teilzeit zu arbeiten, jetzt auch noch einen Tag frei macht, anstatt noch mehr zu malochen und den Wohlstand in unserem Land zu sichern. Was für eine Genugtuung wäre das, liebe Frauen? Wer nicht hören will, muss eben fühlen.