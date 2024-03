Der Internationale Bauorden bietet zwei FÖJ-Plätze für das neue Programmjahr ab August 2024 an. Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) beim Bauorden bietet die Möglichkeit, sich in ökologischen, handwerklichen und sozialen Arbeitsfeldern zu orientieren. Die internationale Ausrichtung ermögliche darüber hinaus den Erwerb von interkultureller Kompetenz.

Der Internationale Bauorden mit Sitz in Ludwigshafen ist anerkannte FÖJ-Einsatzstelle in Rheinland-Pfalz. Für das neue Programmjahr, das im August beginnt, können zwei Stellen besetzt werden. Das FÖJ beim Bauorden besteht aus zwei Schwerpunkten. Der FÖJler wirkt bei organisatorischen Arbeiten in der Geschäftsstelle mit, koordiniert internationale Jugendbegegnungen und lernt alle Arbeitsbereiche einer kleinen Nichtregierungsorganisation (NGO) kennen.

Workcamps in Deutschland

Zum anderen arbeitet der FÖJler in internationalen Workcamps in Deutschland mit. Diese bieten unterschiedliche Schwerpunkte wie öko-logisches Bauen, Restaurierungsarbeiten an historischen Gebäuden, naturnahe Gestaltung von Außenanlagen, Arbeiten mit Holz und Lehmbauprojekte oder ökologischer Landbau. Außerdem sind die Gruppen international zusammengesetzt, was einen spannenden Einsatz garantiere. Bewerbungen sind direkt über das FÖJ-Portal des Landes möglich.

Der Internationale Bauorden organisiert seit über 70 Jahren internationale Jugendbegegnungen im Rahmen von Workcamps. Diese unterstützen soziale, gemeinnützige und kulturelle Einrichtungen in Deutschland und Europa bei Bau- und Renovierungsarbeiten. Zugleich ermöglichen sie jungen Menschen ein sinnvolles und praktisches Engagement.

Kontakt

Telefon 0151 17886222, E-Mail an schmitz@bauorden.de.