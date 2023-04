Der Verein „Deux-Zeros“ mit Akteuren überwiegend aus Afrika und der Verein „GeArt Kunst- und Kultur“ mit Akteuren aus europäischen Ländern treffen sich am Sonntag, 30. April, 10 Uhr, am Südwest-Stadion (Rasenplatz, Saarlandstraße 60) für ein Freundschaftsspiel. Nach der Veranstaltung können sich sowohl Spieler als auch Zuschauer bei Kaffee und Kuchen austauschen, Kontakte knüpfen und somit die Grundlage für eine interkulturelle Zusammenarbeit in Form von gemeinsamen Aktivitäten und Projekten schaffen, heißt es in einer Ankündigung der Vereine. Das Spiel sei eine gute Gelegenheit für ein gegenseitiges Kennenlernen der Identitäten und Prägungen. Offenheit und Respekt ohne Vorurteile gegenüber fremden Kulturen seien wichtige Bausteine einer friedlichen Gesellschaft. Gemeinsamkeiten und Unterschiede könnten positiv genutzt werden, um daraus Synergien, produktive Beziehungen und Vertrauen auf innovative Weise zu schaffen. Diese Werte stünden bei diesem Kulturtreff im Vordergrund. In Ludwigshafen leben Menschen aus über 140 Nationen.