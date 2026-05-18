Die städtische Abteilung Integration ruft Vereine und Initiativen dazu auf, sich mit Angeboten an der Interkulturellen Woche zu beteiligen.

Die Interkulturelle Woche (IKW) ist eine bundesweite Aktionswoche, die seit 1975 jedes Jahr Ende September stattfindet, in diesem Jahr von 27. September bis 4. Oktober. Sie geht auf eine Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Griechisch-Orthodoxen Metropolie zurück und wird von vielen Kommunen, Integrationsbeauftragten und Vereinen unterstützt. In Ludwigshafen hat die städtische Abteilung Integration in diesem Jahr die Koordinierung der Veranstaltungen übernommen.

Die Abteilung ruft Vereine und Initiativen auf, sich mit Angeboten zu beteiligen. Das Motto der IKW lautet wie bereits 2025 „dafür!“ Das Motto bedeutet, dass man sich bewusst für etwas einsetzt, statt nur zuzuschauen. Es steht für eine positive Haltung und dafür, Verantwortung zu übernehmen. Menschen sollen zeigen, wofür sie stehen und gemeinsam etwas bewegen. In ganz Deutschland organisieren Städte, Gemeinden, Vereine und Initiativen Veranstaltungen, zum Beispiel Begegnungsfeste und Kulturveranstaltungen, Diskussionen und Workshops, Bildungsangebote zu Migration und Integration, Aktionen gegen Rassismus und Diskriminierung. Auch die städtische Abteilung Integration wird sich mit dem Internationalen Frauentreff wieder mit Veranstaltungen an der IKW beteiligen.

Das sagt der Dezernent

„Menschen mit ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zusammenbringen, Aufklärungsarbeit leisten, Begegnungsmöglichkeiten schaffen für Zugewanderte mit Nicht-Zugewanderten – dies ist eine kontinuierliche Aufgabe für eine Stadtgesellschaft. Die Abteilung Integration und ich als Sozialdezernent stehen hinter dem Motto und dem Gesamtkonzept der IKW und wir freuen uns auf hoffentlich zahlreiche Veranstaltungen und Kooperationen“, sagt Beigeordneter David Guthier (SPD). Die Abteilung Integration möchte den Zeitraum für Veranstaltungen in Ludwigshafen breiter fassen, und zwar von Anfang September bis Mitte Oktober. Wer eine Veranstaltung zur Interkulturellen Woche plant, kann diese bis 30. Juni unter dem Link https://t1p.de/ikw2026 an die Abteilung Integration melden. Diese bündelt alle Infos für eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit. Weitere Infos gibt es bei der Integrationsbeauftragten Kerttu Taidre (Telefon 0621 504-4500, E-Mail an integration@ludwigshafen.de oder kerttu.taidre@ludwigshafen.de). Allgemeine Infos zur Interkulturellen Woche gibt es im Netz unter www.interkulturellewoche.de.