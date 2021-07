Gerade Nachwuchsmusiker hat die Corona-Zwangspause hart getroffen. Denn um Bekanntheit aufzubauen, zählt jedes Konzert. Das „Stromwerk New Talents Festival“ am 16. und 17. Juli mit seinem Musik-Potpourri von neun Nachwuchskünstlern soll Abhilfe schaffen. Mit dabei ist Ayla aus Heidelberg. Sie beweist, dass chilliger Dance-Pop sich keineswegs widerspricht.

Mit den Schubladen ist das so eine Sache: Gerade bei Newcomern entpuppt sich die Genre-Frage oft als ziemlich kompliziert. „Ich habe schon mal mit Freunden überlegt, ein neues Genre für meine Musik zu erfinden“, sagt Ayla lachend. „Ich sage immer Chill-Dance-Pop“, fügt die Heidelbergerin hinzu. Gegensätze ziehen sich bekanntlich an, in ihrer Musik verschmelzen sie zu einem einzigartigen Wesenskern. Akustische Instrumente wie Harfe und Klavier treffen auf elektronische Hilfsmittel, ruhige Strophen auf energiegeladene und tanzbare Sequenzen.

Chance für lokale Akteure

Ayla ist ein interessantes neues Gesicht aus dem Band-Support-Programm der Stadt Mannheim, durch das die Veranstalter auf sie aufmerksam wurden. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden mit lokalen Akteuren zusammenzuarbeiten, die in den letzten Monaten keine Chance hatten, ihren Beruf auszuüben“, sagen Florian Fischer, Vorsitzender des Gewerbevereins, und Markus Sprengler, künstlerischer Leiter des Alten Stromwerks. Gefunden hat die neun Bands/Solokünstler die Mannheimer Management- und Booking-Agentur PrimaPrima. „Auf die neuen Talente sind wir unterschiedlich gestoßen: Einige stammen aus dem „Band-Support-Programm der Stadt Mannheim, andere aus dem Alumni-Pool der Popakademie. Bewerbungen waren auch möglich“, erklärt Hendrik Meier von der Agentur. Die musikalische Bandbreite der Musikerinnen und Musiker – Alexander Maisenhelder, Beach Towel, Ember Tales, Gap In The Clouds, Harrison McClary, Kabinett, Kiara Mali und Lucy Dye – reicht von Garagenrock über Alternative bis Elektro.

Die Entscheidung für die Musik

Die Songs von Ayla gleichen einem Schmelztiegel verschiedener Einflüsse. Kaum verwunderlich bei ihrer Biografie. Geboren ist sie in Paris, jetzt lebt sie in Heidelberg. Ihre Mutter ist Belgierin, ihr Vater Deutscher. Ayla ist schlicht ihr erster Vorname. In New York während des Schüler-Praktikums bei der New York Times als Kulturreporterin, legte sie den Grundstein, für das, was jetzt ist. Hier in der Stadt der Musik hat sie sich nach eigenen Angaben neu erfunden, denn dort präsentierte sie ihre Musik das erste Mal vor Publikum, was bis dato für sie kaum vorstellbar war, ihre innere Welt mit dem Außen zu teilen. Das war vor knapp zweieinhalb Jahren. Inzwischen genießt sie es regelrecht auf der Bühne zu stehen. Das Abitur liegt jetzt ein Jahr zurück. „Ich setze alles auf eine Karte und möchte Musik machen“, sagt die 18-Jährige. Die gehörte irgendwie schon immer zu ihrem Leben. Ihren ersten Song hat sie mit sieben Jahren geschrieben, für ihren zehnten Geburtstag kreierte sie ein Musical. TV-Auftritte, unter anderem im Kika, hatte sie auch schon. Auf die sechs mal acht Meter große mobile Trailer-Bühne bringt die Multiinstrumentalistin auch ihre Harfe mit. Neben Fördermitteln werden auch Spenden der Rockt-zu-Hause-Streaming-Konzerte aus dem Capitol zum Zuge kommen.

Termin

New Talents Festival am 16. und 17. Juli, beim Nachtmarkt am Alten Stromwerk, Fardelystraße 1, Mannheim, www.facebook.com/nachtmarkt.stromwerk, Einlass kostenlos, ohne Corona-Tests ab 17 Uhr, Konzertende 23 Uhr