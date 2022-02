„Wunder Wahrnehmung“ heißt eine interaktive Dauerausstellung des Heidelberger Zoos, die laut Ankündigung zum Experimentieren und Entdecken einlädt. In der Explo-Halle können große und kleine Entdecker ab sofort täglich ab 10 Uhr in vier Bereichen – Mensch, Tier, Pflanze, Zukunft – an Mitmachstationen Wahrnehmungsphänomene der Natur erleben und erfahren. „Naturphänomene erleben, erforschen und verstehen kann ganz wesentlich unsere Wertschätzung der Natur steigern und Menschen für Tiere und Natur begeistern“, sagt Zoodirektor Klaus Wünnemann. Der Besuch der Ausstellung ist im Eintrittspreis des Zoos enthalten. Im Netz: www.zoo-heidelberg.de.