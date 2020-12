Das Infektionsgeschehen in Ludwigshafen hat dramatische Ausmaße angenommen. In den Krankenhäusern der Stadt seien die Intensivbetten für Covid- und Notfallpatienten so ausgelastet, dass Kranke schon nach Trier und Koblenz verlegt werden mussten, sagte die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage. Sie sprach sich für ein Feuerwerksverbot an Silvester aus, um die Notaufnahmen zu entlasten.

Die Städte Ludwigshafen und Speyer wollen künftig die Nachverfolgung von Kontakten bei Corona-Infizierten selbst übernehmen. Bisher hat diese Aufgabe das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises übernommen. Doch dabei gebe es laut Steinruck erhebliche Probleme.

Daten oft zu spät übermittelt

So liefere das Gesundheitsamt den Stadtverwaltungen nur unzureichende Daten, die kein realistisches Bild des Infektionsgeschehen ermöglichen würden. Außerdem würden die Daten oft zu spät übermittelt. Die Ursache laut Steinruck: Das Gesundheitsamt sei aufgrund der Vielzahl an Fällen überfordert. „Um das Infektionsgeschehen eindämmen zu können, brauchen wir grundsätzliche bessere Informationen. Wir tappen im Dunkeln“, sagte Steinruck.

Daher bräuchten die Kommunen detaillierte aktuelle Daten über das Alter der Infizierten, ihren Arbeitsplatz und die Menschen, mit denen sie in Kontakt gewesen seien. Bisher liefere das Gesundheitsamt der Stadtverwaltung nur einen Namen und eine Adresse. Auch bei Personen, die unter Quarantäne gestellt werden müssten, erfolge die Datenübermittlung nur zeitverzögert oder teils gar nicht.

Um das Gesundheitsamt zu entlasten, hätten Ludwigshafen und Speyer ihre Hilfe bei der Kontaktermittlung angeboten. Die Landesregierung unterstütze dieses Vorhaben und wolle auf Landrat Clemens Körner (CDU) und das ihm unterstellte Gesundheitsamt entsprechend einwirken, sagte Steinruck. Nach der Pandemie werde sie sich dafür einsetzen, dass Ludwigshafen als Großstadt wieder ein eigenes Gesundheitsamt bekomme.

Ob die am vergangenen Wochenende verhängten Ausgangsbeschränkungen die aktuelle Lage verbessern, werde sich erst Ende kommender Woche zeigen. Aber klar sei: „Für uns ist die Kontaktnachverfolgung der Schlüssel bei der Pandemiebekämpfung“, sagte Steinruck. Die Infektionsketten müssen unterbrochen werden. Ludwigshafen und Speyer sind die beiden Städte in der Pfalz mit den höchsten Infiziertenzahlen.