Der Vorsitzende des Ludwigshafener Beirats für Migration und Integration, Joannis Chorosis (CDU), freut sich einerseits sehr, dass der Stadtrat am Montag dem BMI-Antrag zugestimmt hat, eine weitere Stelle zur Unterstützung der Integrationsarbeit zu schaffen und das Budget für BMI-Integrationsprojekte von 6500 auf 10.000 Euro pro Jahr anzuheben. Enttäuscht ist Chorosis andererseits, dass sich einige Stadträte bei dem von der Union und den Grünen im Rat initiierten Antrag komplett enthielten, obwohl im BMI noch alle den Antrag gebilligt hatten. Das positive Signal zur Förderung der Integration hätte noch deutlicher aus fallen, findet der BMI-Vorsitzende.

„Ein Meilenstein“

Dennoch sei der Mehrheitsbeschluss vom Montag ein weiterer Meilenstein für die Integrationsarbeit in Ludwigshafen. Mit mehr Personalressourcen und dem erhöhten Budget habe der BMI eine bessere Ausgangssituation. Das erste Integrationsprojekt in Kooperation mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz sei bereits in Planung, kündigen Chorosis und sein Stellvertreter Ibrahim Yetkin (Grüne im Rat) an.i