„Sprache ist der Schlüssel zur Integration“, lautet ein verbreiteter Spruch. Denn ohne ein Mindestmaß an Deutschkenntnissen geht für Zuwanderer so gut wie nichts. Die vielfältigen und Angebote und Möglichkeiten dazu in Ludwigshafen hat nun das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) dem städtischen Beirat für Migration und Integration vorgestellt.

In Ludwigshafen gibt es für Menschen mit Migrationshintergrund verschiedene Möglichkeiten, die deutsche Sprache zu erlernen. Viele Sprachkurse werden dabei vom