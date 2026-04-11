Erfahrungen und Austausch über gelungene Integration stehen im Mittelpunkt einer Veranstaltung im Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen. Am Samstag, 25. April, von 9 bis 11 Uhr widmet sich das Treffen unter dem Titel „Erzählte Begegnungen: Vom Ankommen zum Miteinander“ der Frage, wie Integration über Arbeitsmarkt und Schule hinaus gelingen kann.

Im Mittelpunkt stehen Erfahrungen von Menschen mit Migrationserfahrung, die ihr Ankommen in Deutschland vorstellen. In gemeinsamen Gesprächen sollen soziale und gesellschaftliche Strukturen beleuchtet werden, die Integration fördern. Zudem soll aufgezeigt werden, welche Hindernisse es gibt. Das Treffen findet im Rahmen eines gemeinsamen Frühstücks statt. Angesprochen sind Menschen mit Migrationserfahrung, Ehrenamtliche und interessierte Bürger. Geleitet wird die Veranstaltung von Matthias Rugel. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org oder über die Homepage www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen erforderlich.