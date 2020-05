Manfred Schwarz, Mitglied im Bezirkstag der Pfalz und langjähriges CDU-Stadtratsmitglied, wird am 10. Mai 75 Jahre alt. Als vorbildlichen, integren und engagierten Kommunalpolitiker würdigt der Ludwigshafener Parteichef Torbjörn Kartes den Jubilar. Seine Detailkenntnis und Gewissenhaftigkeit in allen politischen Dingen, die er anpacke, zeichneten Schwarz aus.

Zwölf Jahre Fraktionsvize im Stadtrat

Bedingt durch die Evakuierung im Zweiten Weltkrieg wurde Schwarz 1945 in Degmarn bei Heilbronn geboren. Wenige Monate später kehrte die Familie nach Ludwigshafen zurück und wohnte zunächst im Hemshof, ab 1953 in Oppau. Mit 15 begann Schwarz bei der BASF eine Lehre, studierte Verfahrenstechnik und schloss als Diplom-Ingenieur ab. Von 1970 bis zum Ruhestand 2008 war er im BASF-Bereich Werkstofftechnik und Anlagensicherheit tätig. Bis heute ist der Vater von drei Töchtern und mehrfache Großvater in der katholischen Pfarrgemeinde engagiert. CDU-Mitglied seit 1963, war Schwarz von 1976 bis 1990 Ortschef in Oppau und zwölf Jahre Fraktionsvize im Stadtrat.