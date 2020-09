Einbrecher haben aus einem Keller in der Saarlandstraße (Süd/Mundenheim) Musikinstrumente und Modellautos gestohlen. Der Gesamtschaden liegt im Bereich eines niedrigen vierstelligen Betrags, so die Polizei. Der 23-jährige Besitzer hat den Diebstahl am Sonntag um 13.30 Uhr gemeldet. Wann genau die Täter in den Keller des Mehrfamilienhauses eingebrochen sind, ist unklar. Laut Polizei war der Kellerraum nicht abgeschlossen. Die Polizei appelliert daher an Bürger, Räume, in denen Wertsachen aufbewahrt werden, immer abzuschließen oder mit Schlössern zu sichern. Hinweise von Zeugen an die Polizei, Telefon 0621/963-2122.