Ein Institut für Digitaldramatik wird am Mannheimer Nationaltheater gegründet, das Förderstipendien fürs Schreiben im digitalen Raum vergibt. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten werden nicht nur in den Theaterbetrieb eingebunden, sondern auch von Mentoren begleitet, mit denen sie in mehreren Werkstattphasen Formen der Autorschaft für digitale Bühnen erforschen und eigene Arbeiten entwickeln. Auf die lange Tradition der Autorenförderung am Schauspiel des Nationaltheaters weist Intendant Christian Holtzhauer hin und sieht die Institutsgründung als logische Konsequenz der digitalen Experimente in der Corona-Krise. „So bereiten wir uns darauf vor, künftig neben unseren analogen Räumen auch die digitalen Bühnen stärker zu bespielen.“ Das Nationaltheater hatte sich bei einem Förderprogramm von Tiktok Deutschland und Betterplace sowie der Wüstenrot-Stiftung mit seinem Konzept beworben und gehört mit 100.000 Euro zu den geförderten Institutionen des Programm #CreatorsForDiversity.

Werkstattphase ab 14. Juli

Das Stipendium richtet sich an Autorinnen und Autoren bis 35 Jahre, die in digitalen Kontexten arbeiten oder besonderes Interesse an der Verbindung von dramatischem Text mit digitalen Medien besitzen. Eine Vorauswahl wird vom 14. bis 17. Juli 2021 zu einer Werkstattphase nach Mannheim eingeladen. Die Stipendien belaufen sich pro Person auf 5000 Euro plus Reisekosten während den Werkstattphasen. Ansprechpartner: Sascha Hargesheimer, Telefon 0621/1680508, E-Mail sascha.hargesheimer@mannheim.de.