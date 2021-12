In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Montag laut Landesuntersuchungsamt bei 191,8 (Vortag: 190,7), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 156,4 (160,3). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,1 pro 100.000 Einwohner (2,59). In Rheinland-Pfalz gibt es laut Landesuntersuchungsamt aktuell 274 Verdachtsfälle und 31 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante. Vier Verdachtsfälle gibt es in Ludwigshafen, für den Rhein-Pfalz-Kreis werden sieben Verdachtsfälle gemeldet.