An den beiden kommenden Sonntagen, 31. Juli und 7. August, jeweils von 12 bis 16 Uhr, laden die Initiative Lokale Agenda 21 LU und Kultur Rhein-Neckar zum „Better World Market“ auf die Parkinsel ein. Seit vier Jahren ist der bunte Markt Teil des Inselsommers.

Mehr als 20 Gruppen, Einrichtungen und Vereine aus Ludwigshafen und der Region präsentieren sich beim Kultursommer-Festival am Rhein – von der Ludwigshafener Ortsgruppe des Fahrradclubs ADFC über den Internationalen Frauentreff, die Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar, die Lebensmittelretter oder die Notfallseelsorge bis zum Weltladen.

Die Welt ein wenig besser machen

Der bunte Markt zeigt laut Ankündigung die vielen Möglichkeiten, mit dem eigenen Engagement die Welt ein wenig besser zu machen. Mit Mitmachaktionen und interaktiven Präsentationen gebe es an den Ständen jede Menge Inspiration und viele ganz konkrete Anregungen für eine nachhaltigere Lebensweise. Es gebe kulinarische Bio-Angebote und faire Accessoires, Spiele für die Kleinen und Aktionen für die Großen – „und vieles, was allen Generationen Spaß macht“, wie es in der Ankündigung weiter heißt.