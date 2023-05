Nach einjähriger Pause lädt der Ludwigshafener Lauf-Club am 25. August zur sechsten Auflage des Ludwigshafener Insellaufs über 4 mal 4,2 Kilometer ein. Ab sofort können sich Viererteams, die als Staffeln an den Start gehen werden, anmelden. Ob beste Freunde oder Kollegen, Vereins- oder Firmenteams – der Insellauf ist das Lauf-Teamevent in der Region. Präsentiert wird die sechste Ausgabe von VSZ Rechtsanwälte Schabbeck und Partner, der BKK Pfalz und der VR Bank Rhein-Neckar. Erst alles geben und dann gemeinsam auf dem Ludwigshafener Hafenfest (25. bis 27. August) feiern – so stellen sich die Organisatoren den Abend vor. Der Teamgedanke und der Spaß am Sport sollen bei allen Teilnehmern im Mittelpunkt stehen. Vier Läuferinnen oder Läufer absolvieren entweder als Frauen-, Herren- oder Mixed-Team (mindestens zwei Frauen) nacheinander die 4,2 Kilometer lange, topfebene Strecke auf der Parkinsel. Start und Ziel befinden sich am Parkplatz Pegeluhr, Hannelore-Kohl-Promenade 1. Der Leih-Staffelstab wird von Läufer zu Läufer weitergegeben. Die Siegerehrung findet ab 19.30 Uhr auf der Bühne des Hafenfestes statt. Sachpreise und Gutscheine warten auf die drei Erstplatzierten einer jeden Wertungsklasse. Neben den besten Herrenteams werden die schnellsten Frauen- und Mixedteams sowie die U18-Staffeln ausgezeichnet. Außerdem wird jeweils ein Sonderpreis für die

teilnehmerstärkste Gruppe sowie für die Einsatz- und Rettungskräfte ausgelobt. Die Startgebühr pro Team beträgt 28, beziehungsweise sieben Euro pro Teilnehmer inklusive Leih-Staffelstab, Finisherpräsent und Zielverpflegung. Weitere Informationen unter www.ludwigshafener-lc.de.