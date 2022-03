Blühende Landschaften: Der 28 Hektar große Stadtpark auf der Parkinsel hat es unseren Lesern angetan. Der dritte Beitrag dazu kommt von Elisabeth Schulte-Braucks aus Ludwigshafen. Sie schreibt zu ihrer Aufnahme: „Und hier kommt noch ein schöner Eindruck von der Parkinsel, dieses Mal im blauen Kleid unter den alten Platanen. Die Erde lebt!“ Das Landschaftsschutzgebiet ist bei Spaziergängern, Joggern sowie Inline-Fahrern gleichermaßen beliebt und Austragungsort des Filmfestivals. Die 18. Ausgabe läuft vom 24. August bis 11. September. Wenn Sie sich auch an unserer März-Aktion „Schönes LU“ beteiligen wollen, schicken Sie ein Bild mit ein paar erläuternden Worten zum Motiv per E-Mail an redlud@rheinpfalz.de.