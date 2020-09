Ein verletzter 17-Jähriger und ein Sachschaden von 5500 Euro: Das ist laut Polizei die Bilanz eines Unfalls am Montagnachmittag in der Gartenstadt. Gegen 16.50 Uhr musste der junge Kraftradfahrer in der Maudacher Straße wegen eines vor ihm bremsenden Autos das Tempo drosseln. Er geriet dabei ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Der 17-Jährige zog sich Schürfwunden zu.