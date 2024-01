Statt in die Bleichstraße ist eine 50-jährige Autofahrerin am Dienstag gegen 18.40 Uhr in Süd ins Straßenbahn-Gleisbett abgebogen. Die Frau wollte laut Polizei den Paul-Kleefoot-Platz verlassen und kam statt auf die Fahrbahn auf das parallel zur Straße verlaufende, in Pflastersteine eingelassene Gleisbett. Hier fuhr sie sich fest und beschädigte sowohl ihr Fahrzeug als auch die Gleise. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Währenddessen war die Bleichstraße gesperrt.