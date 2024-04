Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (SPD) hat am Freitag drei herausragende Unternehmen mit dem Innovationspreis Rheinland-Pfalz ausgezeichnet: darunter die Wöllner GmbH aus Ludwigshafen in der Kategorie Unternehmen. Der mit 60.000 Euro dotierte Preis wurde zum 36. Mal vergeben und wird vom Wirtschaftsministerium und den Arbeitsgemeinschaften der Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkskammern des Landes ausgelobt. Die Wöllner GmbH wurde für ein Projekt in der industriellen Wasserbehandlung ausgezeichnet. Diese biologische Reinigungsmethode für Wasserkreislaufsysteme in der Industrie stelle eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Bioziden dar und sei wegweisend für umweltfreundliche Industrieprozesse, so die Jury.