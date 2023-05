Industrie- und Gewerbehallen klimaneutral heizen und beleuchten – das sei „ausgezeichnet“, findet zumindest die Jury des Landes Rheinland-Pfalz und hat ihren renommierten Innovationspreis am Freitag an die Kübler GmbH aus Ludwigshafen verliehen. Das Land zeichnet damit den sofort umsetzbaren und wirtschaftlichen Beitrag zur Dekarbonisierung in der industriellen Wärmeversorgung durch das Multi-Energie-System „Futura“ aus. Die Kübler GmbH entwickelt – wie berichtet – seit mehr als drei Jahrzehnten Heizsysteme für Hallen, beschäftigt 130 Mitarbeiter und habe eine ausgewiesene Expertise aufgebaut. Es ist bereits der vierte Innovationspreis in der Unternehmensgeschichte.

„Machbare und bezahlbare Lösungen“

„Die Energiewende braucht realistisch machbare und bezahlbare Lösungen“, sagt Thomas Kübler, Experte für Hallenheizungstechnologien und Gründer der Kübler GmbH. Eine solche Lösung sei die neueste Entwicklung des Unternehmens namens „Futura“. Die innovative Infrarot-Hallenheizung integriere die LED-Hallenbeleuchtung in einem Gerät. Vor allem jedoch ermögliche sie den wirtschaftlichen Weg in die CO 2 -freie Beheizung von Hallengebäuden, denn die „Weltneuheit“ könne – im Mix- oder Monobetrieb – mit erneuerbaren oder etablierten Energieträgern betrieben werden.

„Wichtiger Beitrag für den Klimaschutz“

Diesen „wichtigen Beitrag für den Klimaschutz“ hat das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau als Gewinner der Kategorie „Handwerk“ gewürdigt. „Futura“ werde an der Hallendecke installiert und gewährleiste so maximale Flexibilität für die Nutzung von Hallenboden und Arbeitsbereichen. Die Infrarotheizung funktioniere analog der Sonne und erwärme alles, was angeleuchtet wird. „Innovationen sind Motor unserer Wirtschaft und somit ein Garant für Wohlstand“, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP). Weitere Infos im Netz: www.kuebler-hallenheizungen.de.