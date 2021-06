Die 25-jährige Kellnerin eines Cafés in der Ludwigstraße (Mitte) hat am Samstag um 21.50 Uhr laut Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehr als zehn Personen gemeldet. Als die Beamten eintrafen, war jedoch niemand mehr vor Ort. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.