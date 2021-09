Sachschaden in der Höhe von rund 3000 Euro ist am Wochenende entstanden, als in der Wredestraße (Mitte) die Katalysatoren von drei Autos gestohlen worden sind. Entwendet wurden die Katalysatoren laut Polizei zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagmittag, 13.30 Uhr. Wer hat etwas beobachtet? Zeugenhinweise unter Telefon 0621/963 2122. Bereits zwischen Freitag und Samstag hatten Unbekannte in der Bleichstraße (Süd) den Katalsysator eines BMWs ausgebaut und gestohlen.