Vier Unbekannte haben am Montagnachmittag in der Innenstadt einem 46-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen und ihm in den Bauch getreten. Zu der Körperverletzung kam es laut Polizei um 16 Uhr auf Höhe der Dammstraße 18. Der 46-Jährige stürzte in Folge der Schläge rückwärts auf den Gehweg. Seine 51-jährige Lebensgefährtin versuchte, dazwischen zu gehen und wurde ebenfalls zu Boden gestoßen. Die Täter flüchteten in Richtung Zentrum. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon: 0621/963-2122.