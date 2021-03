Sechs Autos haben Unbekannte zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in der Ludwigshafener Innenstadt zerkratzt. Laut Polizei standen die Fahrzeuge alle in der Dammstraße. Der Gesamtschaden beträgt 6000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.