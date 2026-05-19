Wie kann man die Innenstadt so gestalten, dass die Nibelungensage stärker ins Bewusstsein gerückt wird? Diese Frage hat eine Podiumsdiskussion beschäftigt.

Der Dom, der Judenfriedhof, der Reformator Martin Luther und die Nibelungensage um Siegfried den Drachentöter und Hagen von Tronje – das sind die Dinge, an die wohl jeder spontan bei der Erwähnung der rheinhessischen Stadt Worms denkt. Und vielleicht noch an das Backfischfest. Vor allem die Nibelungensage ist ein Pfund, mit dem die Stadt Worms gerne wuchert. Weshalb dort seit bald einem Vierteljahrhundert, seit der Premiere 2002, jedes Jahr im Sommer die Nibelungenfestspiele über die Bühne gehen.

Wie die Nibelungen auch außerhalb der Festspiele stärker ins Bewusstsein gerückt werden können: Das fragte die Podiumsdiskussion mit dem Titel „Denkraum Nibelungen in der Innenstadt“; 25 Besucherinnen und Besucher nahmen teil. „Unsere Aufgabe ist, ein Konzept zu erarbeiten, etwa mit Aktivitäten“, erklärte der Helmut Emler, Vorsitzender des Vereins Stadtmarketing Nibelungenstadt Worms. „Wir wollen in einem freien Raum denken.“

Schnelle Umsetzung geplant

Bei Brezeln, Wein und Mineralwasser diskutierten die Teilnehmer in fünf kleinen Arbeitsgruppen ihre Ideen. In den kommenden Wochen möchte ein Arbeitskreis unter der Leitung Emlers die auf bunten Karten notierten Vorschläge sondieren und eine Auswahl treffen. Bis August möchte der Arbeitskreis einen konkreten Maßnahmenkatalog verabschieden und sich an die Umsetzung machen. „Vielleicht gehen Sie in einem halben Jahr durch Worms, sehen die umgesetzten Maßnahmen und erinnern sich an den heutigen Denkraum“, sagte Emler optimistisch.

In der spontan zusammengesetzten Arbeitsgruppe Nummer 5 regte der Bildhauer Horst Rettig aus dem Stadtteil Pfeddersheim an, in der Kernstadt einen multimedial bespielbaren und interaktiven Kubus, eventuell mit abendlicher Beleuchtung, über das Thema Nibelungensage zu installieren. Das könne die Aufenthaltsqualität verbessern, und: „Mir geht es um das Bewahren von Geschichte.“ Rettig selbst ist in Worms schon mit mehreren Kunstwerken vertreten. Am Torturmplatz befinden sich ein unterirdisches Nibelungenlied-Denkmal und die Bronzeskulptur „Die Wächterin von Worms“. „Meine Kunstwerke haben den Steuerzahler keinen Cent gekostet. Das habe ich alles durch Privatsponsoren finanziert“, betonte er. Der Stadtführer Joachim Graen hatte einen Kritikpunkt mitgebracht: .„Wir haben keinen Standard, die Gästeführer sind individuell unterwegs, auch wenn es Schulungen gibt.“

Von der Lichtkunst bis zum Escape Room

Darüber hinaus schlug die fünfte Arbeitsgruppe vor, bereits in Worms vorhandene Denkmäler wie den Siegfriedbrunnen vor der Stadtbibliothek Haus zur Münze und das Hagendenkmal an der Rheinpromenade neben dem Restaurant Hagenbräu mit sachkundig verfassten Informationstafeln zu versehen, etwa in Form von Stelen mit QR-Codes und im Internet hinterlegten Zusatzinformationen für interessierte Touristinnen und Touristen zum Weiterlesen. Dass solche Angebote altersgerecht und in verständlicher Sprache sein müssen, darauf wies Teilnehmerin Andrea Rastätter hin, die Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses Worms-St. Albans. Seit 1957 pflegt die Nibelungenstadt eine Partnerschaft mit der nördlich von London gelegenen Stadt.

Ferner äußerte die Podiumsdiskussion die Idee, auf dem Verkehrskreisel Kirschgartenweg/Kolpingstraße ein Kunstwerk oder eine großformatige Fotografie über die Nibelungensage aufzustellen. Immerhin durchqueren täglich zahlreiche Verkehrsteilnehmer nach der Abfahrt von der A 61 diesen prominent gelegenen Kreisel. Oder wie wäre es mit farbenfrohen Lichtprojektionen von Visual Jockeys (VJs) an ausgewählten Gebäudefassaden? Zudem können sich die Ideengeber einen aus Rätselräumen zusammengesetzten Escape Room in Worms vorstellen. Am Ende der zweistündigen Podiumsdiskussion hingen an drei Stellwänden etliche kreative Vorschläge.