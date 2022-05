Von Andreas Lang

Von Montag, 30. Mai bis voraussichtlich 15. Juni muss kurzfristig ein Kanal in der Berliner Straße (Mitte) in Stand gesetzt werden. Größere Verkehrsbehinderungen erwartet die Stadt dabei nicht.

Grund für die ad-hoc-Maßnahme ist ein Einbruch der Straße. Der Asphalt hatte sich am Montagabend wegen eines defekten Kanals unterhalb eines Bahngleises plötzlich abgesenkt. Die Stelle zwischen Damm- und Wörthstraße ist abgesichert. Der Verkehr kann aber in beiden Fahrtrichtungen im Wesentlichen rollen, der Fahrstreifen ist nur minimal eingeengt. Lediglich die Zufahrt von der Berliner Straße in die Dammstraße musste gesperrt werden.

Das Straßenbahngleis wird nur betriebsintern für eventuelle Umleitungen benötigt, Auswirkungen auf den regulären rnv-Fahrbetrieb erwartet die Stadt während der Reparaturarbeiten durch den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) nicht. Sollte es während der Bauzeit Anlass zu Beanstandungen geben, können diese Matthäus Kokot, Telefon 0621 504-6884, gemeldet werden.