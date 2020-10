Zwei Softair-Waffen von Jugendlichen hat die Polizei am Dienstagabend am Rathausplatz sichergestellt. Laut Stadt sprach ein Passant die KVD-Einsatzkräfte an. Er hatte drei Jugendliche gesehen, die mit Waffen hantieren. Die KVD-Mitarbeiter sahen kurz danach zwei der Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren, wie sie schwarze Waffen auf den jeweils anderen richteten. Beim Anblick der Einsatzkräfte flüchteten die Jugendlichen zunächst. Später gaben sie gegenüber der Streife zu, mit Softair-Waffen gespielt zu haben und übergaben sogar unaufgefordert eine der Anscheinswaffen. Im Gespräch mit den Einsatzkräften wurde das Versteck der zweiten Softair-Waffe bekannt. Die Einsatzkräfte informierten die Polizei und sprachen gegen alle drei Platzverweise aus.