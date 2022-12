Ein vor einer Bar in der Bismarckstraße liegender Mann ist am späten Montagabend von einem Zeugen der Polizei gemeldet worden. Wie die Beamten mitteilen, konnten sie vor Ort die beschriebene Person zwar nicht finden, stellten jedoch frisches Blut auf dem Boden fest. Im Zuge der Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass es zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen war, infolgedessen einer der Beteiligten dem Anderen mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen hatte. Der leicht verletzte 31-Jährige konnte demzufolge in einer anderen Bar angetroffen werden. Weil er den Täter, einen 34-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, persönlich kannte, erwartet diesen nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.