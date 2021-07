In der Innenstadt ist ein 63-Jähriger vor einem Imbiss in der Bismarckstraße von zwei Männern körperlich angegangen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, entwickelte sich am Sonntagabend ein Streit zwischen dem 63-Jährigen sowie einem 22-Jährigen und einem 53-Jährigen, die vor dem Imbiss aufgetaucht waren. Den Beamten zufolge sollen die beiden Männer gegen 20.15 Uhr mehrmals auf den 63-Jährigen eingeschlagen haben. Zeugen schritten ein und schützten das Opfer vor weiteren Attacken. Die Polizei konnte die beiden Angreifer ermitteln, sie müssen sich jetzt wegen Körperverletzung verantworten.